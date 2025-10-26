Trump s tri partnera iz jugoistočne Azije potpisao sporazume o trgovini i ključnim mineralima

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u nedjelju niz sporazuma o trgovini i ključnim mineralima s tri partnera iz jugoistočne Azije, dok Washington nastoji riješiti trgovinske neravnoteže i diverzificirati lance opskrbe usred strožih ograničenja izvoza rijetkih minerala koje je uvela Kina.
Trump, koji je u Kuala Lumpuru kako bi prisustvovao samitu Udruženja zemalja jugoistočne Azije, potpisao je recipročne trgovinske sporazume s tajlandskim, malezijskim i kambodžanskim kolegama kojima će se raditi na rješavanju carinskih i necarinskih zapreka.
Sjedinjene Države će zadržati carinsku stopu od 19 posto na većinu izvoza iz sve tri zemlje u okviru sporazuma, prema zajedničkim izjavama koje je objavila Bijela kuća.
Trump je također potpisao sporazume s Tajlandom i Malezijom kojima se traži suradnja za diverzifikaciju lanaca opskrbe ključnim mineralima, usred konkurentskih napora Pekinga u tom brzorastućem sektoru.
Kina, najveći proizvođač rijetkih minerala, nametnula je strože kontrole izvoza, što je prisililo globalne proizvođače da se bore za osiguranje alternativnih opskrba ključnim mineralima koji se široko koriste u poluvodičkim čipovima, električnim vozilima i vojnoj opremi.
Malezija je u nedjelju pristala suzdržati se od zabrane ili nametanja kvota na izvoz ključnih minerala ili rijetkih zemnih metala u Sjedinjene Države, priopćile su zemlje.
Prema sporazumu, Kuala Lumpur se također složio osigurati značajan povlašteni pristup tržištu za industrijsku robu i poljoprivredni uvoz iz Sjedinjenih Država, navodi se u izjavi.
To uključuje kemikalije, strojeve i putnička vozila, kao i proizvode poput mliječnih proizvoda i peradi.
Tajland bi ukinuo carinske barijere za otprilike 99 posto robe, pokrivajući cijeli niz američkih industrijskih, prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda, priopćeno je.
