Reuters: Obitelj Trump se obogatila na kriptovalutama, a ulagači su izgubili sve

Reuters je razgovarao s 27 ulagača povezanih s Trumpovim kriptoprojektima. Većina njih bila je upoznata s Trumpovim ranijim poslovnim neuspjesima i stečajevima, ali su vjerovali da će im njegovo ime, politički položaj i reputacija uspješnog poduzetnika pomoći da ostvare dobit. Mnogi su priznali da prije ulaganja nisu proveli ozbiljniju analizu.