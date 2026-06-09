DETALJNA ANALIZA
Reuters: Obitelj Trump se obogatila na kriptovalutama, a ulagači su izgubili sve
Obitelj američkog predsjednika Donalda Trumpa ostvarila je najmanje 2,3 milijarde dolara prihoda kroz kriptoprojekte koje je promovirala nakon predsjedničkih izbora 2024. godine, dok su mali ulagači u tim projektima izgubili približno jednak iznos, pokazuje Reutersova analiza.
Agencija je proučila blockchain podatke, korporativnu dokumentaciju, objave na društvenim mrežama i javne nastupe članova Trumpove obitelji te osoba povezanih s projektima. Nalaze je dodatno provjerilo više od deset stručnjaka iz područja računovodstva i kriptovaluta, koji su Reutersove procjene ocijenili vjerodostojnima.
U fokusu istrage nalaze se četiri projekta: World Liberty Financial, meme token $TRUMP, American Bitcoin i AI Financial Corp, tvrtka poznata pod ranijim nazivom ALT5 Sigma. Premda se radi o različitim poslovnim modelima, Reuters navodi da se u svim slučajevima ponavlja sličan obrazac. Trumpova obitelj nije ulagala značajniji vlastiti kapital, projekte je promovirala koristeći političku prepoznatljivost i osobni brend, a potom ostvarila znatnu zaradu dok su mali ulagači kupovali imovinu koja je kasnije izgubila velik dio vrijednosti.
Bijela kuća nije izravno odgovorila na Reutersove nalaze. Glasnogovornica Anna Kelly poručila je da se "sve radnje predsjednika Trumpa i njegove administracije poduzimaju u najboljem interesu američkog naroda".
Među ulagačima koji su pretrpjeli gubitke je i 29-godišnja Fatima Elrgdawy iz kalifornijske Santa Barbare. Softverska inženjerka početkom 2025. godine odlučila je uložiti 2000 dolara u meme token $TRUMP nakon što joj je prijateljica pokazala Trumpovu objavu na internetu s porukom: "NABAVITE SVOJ $TRUMP ODMAH."
Najrizičniji oblik kriptoimovine
"Pomislila sam da je riječ o sigurnom ulaganju. Ako Trump stoji iza toga, to mora biti legitimno ulaganje", rekla je Reutersu.
Njezino ulaganje krajem svibnja vrijedilo je manje od 120 dolara.
Meme tokeni spadaju među najrizičnije oblike kriptoimovine jer njihova vrijednost uglavnom ovisi o popularnosti na društvenim mrežama i interesu ulagača, a ne o konkretnom poslovnom modelu ili imovini. Reuters navodi da je vrijednost tokena $TRUMP od siječanjskog vrhunca pala za 97 posto.
Elrgdawy danas smatra da za njezino ulaganje više nema izgleda za oporavak. Kaže da cijeli projekt vidi kao klasičnu shemu "napumpaj i prodaj", ali dodaje da se ipak smatra sretnom u usporedbi s ljudima koji su izgubili znatno veće iznose.
Reuters je razgovarao s 27 ulagača povezanih s Trumpovim kriptoprojektima. Većina njih bila je upoznata s Trumpovim ranijim poslovnim neuspjesima i stečajevima, ali su vjerovali da će im njegovo ime, politički položaj i reputacija uspješnog poduzetnika pomoći da ostvare dobit. Mnogi su priznali da prije ulaganja nisu proveli ozbiljniju analizu.
Jedan softverski inženjer iz Minnesote izgubio je 60.000 dolara. Hotelski menadžer iz Vijetnama ostao je bez višegodišnje zarade. Matt, 45-godišnji strojar iz Indiane, uložio je 40.000 dolara u dionice tadašnjeg ALT5 Sigme. Vrijednost njegova ulaganja pala je za 79 posto, odnosno za oko 32.700 dolara.
"Kada dionica ima predsjedničku podršku, barem od njegovih sinova, pomislite da će rasti", rekao je Matt.
"Smatram se gubitnikom, ali još nisam odustao"
Iako je pretrpio velik gubitak, nije prodao preostale dionice.
"Smatram se gubitnikom, ali još nisam odustao", rekao je.
Neki ulagači ipak ne smatraju Trumpovu obitelj odgovornom za svoje gubitke. Jedan poduzetnik iz Teksasa rekao je da je uložio 5000 dolara u American Bitcoin jer je vjerovao Trumpovu poslovnom instinktu.
"Jednostavno sam osjećao da se Trump razumije u posao", rekao je.
Dionice je kasnije prodao uz gubitak od oko 800 dolara, ali smatra da se odgovornost ne može pripisati isključivo Trumpu.
"Sve kriptovalute su trenutno u padu, tako da ne možete izravno kriviti Trumpa", rekao je.
Najveći financijski uspjeh za Trumpovu obitelj predstavlja World Liberty Financial. Projekt su osnovali članovi obitelji Trump i nekoliko njihovih poslovnih partnera, a prodaja tokena počela je u listopadu 2024. godine. Eric Trump i Donald Trump Jr. bili su među njegovim najistaknutijim promotorima.
Projekt je predstavljen kao pokušaj "izgradnje i demokratizacije novog financijskog sustava za dobrobit milijuna".
Vlasnici tokena dobili su ograničena prava glasa o određenim pitanjima, ali ne i pravo na udio u dobiti. Uoči početka prodaje Donald Trump pozvao je svoje pratitelje na platformi X da kupe tokene.
"Potpuna prevara"
Mnogi ulagači očekivali su da će zaraditi kada tokeni budu izlistani na burzama. No World Liberty je najprije ograničio prodaju na najviše 20 posto kupljenih tokena, a potom je u travnju prihvaćen prijedlog prema kojem većina tokena neće biti potpuno otključana prije 2030. godine, kada Trump više ne bude predsjednik.
Jedan europski ulagač koji je u projekt uložio 45.000 dolara takvu je odluku opisao kao "potpunu prevaru".
Reuters navodi da je Donald Trump svoje ime licencirao projektu kroz sporazum prema kojem se 75 posto prihoda od prodaje tokena preusmjerava tvrtki DT Marks DEFI LLC, koja je u 70-postotnom vlasništvu Trumpove zaklade. Prema Reutersovim procjenama, obitelj Trump preko World Libertyja dosad je zaradila više od 1,6 milijardi dolara, dok se gubici ulagača procjenjuju na oko 674 milijuna dolara.
Značajne prihode donio je i meme token $TRUMP. Samo tri dana prije druge Trumpove inauguracije, 17. siječnja 2025., predsjednik je javno pozvao građane da ga kupuju. Dan kasnije Eric Trump opisao ga je kao "najvrući digitalni meme na svijetu", dok je Donald Trump Jr. podržao promociju u trenutku kada je cijena dosegnula rekordnih 75,35 dolara.
Nakon toga vrijednost tokena naglo je pala, dok su prvi ulagači unovčavali dobit. Reuters procjenjuje da je projekt obitelji Trump donio oko 616 milijuna dolara, dok su ulagači izgubili više od 700 milijuna.
Pad vrijednosti zabilježile su i dionice povezane s drugim Trumpovim projektima. World Liberty Financial prošlog se kolovoza povezao s tvrtkom ALT5 Sigma, koja danas posluje pod nazivom AI Financial Corp. Tvrtka je prodajom novih dionica prikupila 750 milijuna dolara, a 717 milijuna potrošila na kupnju World Liberty tokena.
Eric Trump i Donald Trump Jr. javno su podržali taj potez, a Donald Trump Jr. opisao ga je kao "pravi proboj".
Dionice ALT5 Sigme pale su s više od devet dolara u kolovozu 2025. na svega 75 centi u travnju 2026. Reuters procjenjuje da su ulagači izgubili oko 675 milijuna dolara, dok je više od pola milijarde dolara od kupnje tokena završilo kod Trumpove obitelji.
Poslovanje je ostalo neprofitabilno
Sličan razvoj događaja Reuters opisuje i u slučaju American Bitcoina. Tvrtka Hut 8 spojila je svoj rudarski odjel s American Data Centersom, kompanijom koju podupiru Trumpovi sinovi, čime je nastao American Bitcoin.
Prilikom izlaska na Nasdaq Donald Trump Jr. izjavio je: "Našim uvrštenjem na Nasdaq, ovu misiju podižemo na globalnu scenu."
Eric Trump, koji obnaša funkciju glavnog stratega, tvrdio je da tvrtka može rudariti bitcoin za polovicu tržišne cijene. Međutim, poslovanje je ostalo neprofitabilno.
Dionica je od rujna do kraja travnja pala s 11 dolara na 1,15 dolara. Reuters navodi da je Eric Trump dobio devet posto vlasničkog udjela, koji je krajem travnja vrijedio više od 70 milijuna dolara, pri čemu nema dokaza da je za taj udio uložio vlastiti novac. Istodobno su vanjski ulagači izgubili više od 200 milijuna dolara.
Reuters je razgovarao i s osam stručnjaka za etiku u javnoj upravi. Svi su ocijenili da bogaćenje predsjednikove obitelji u sektoru koji regulira njegova administracija predstavlja dosad nezabilježen sukob interesa u modernoj američkoj povijesti. Istodobno napominju da takvo ponašanje ne mora nužno biti nezakonito ako nije povezano s prodajom političkog utjecaja ili regulatornih pogodnosti.
Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly odbacila je takve tvrdnje.
"Ni predsjednik ni njegova obitelj nikada se nisu, niti će se ikada, upuštati u sukobe interesa. Predsjednik Trump je s ponosom učinio Sjedinjene Države kriptoprijestolnicom svijeta putem izvršnih radnji", poručila je.
"Ulagači su se trebali zapitati..."
Bivši američki ministar trgovine Wilbur Ross smatra da Trumpova obitelj, kao i obitelji drugih političara, ima pravo zarađivati od poslovnih projekata.
"Ako ljudi namjeravaju kupiti nešto špekulativno, trebali bi biti svjesni da postoji rizik", rekao je.
Profesor John Paul Rollert sa Sveučilišta u Chicagu smatra da su se ulagači trebali zapitati ostvaruje li Trumpova obitelj financijsku korist čak i u slučaju da projekti propadnu.
Ako je odgovor na to pitanje potvrdan, upozorio je, "približavate se nečemu što izgleda kao prevara".
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