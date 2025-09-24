Njemački šef diplomacije: Europa mora odrasti i pojačati pomoć Ukrajini

Europa mora "odrasti” i pojačati svoju podršku Ukrajini, rekao je u srijedu njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul nakon što je američki predsjednik Donald Trump kazao da Kijev može vratiti sav teritorij koji je okupirala Rusija.
Njemački šef diplomacije Johann Wadephul je, u razgovoru s radiostanicom Deutschlandfunk, rekao da je američki predsjednik shvatio da njegovi napori nisu uvjerili ruskog predsjednika Vladimira Putina da zaustavi rat u Ukrajini.
Trump je u utorak, u iznenađujućem zaokretu svog narativa o Ukrajini, rekao da je Rusija "tigar od papira" koji ima "velikih" gospodarskih problema, pa je ustvrdio da Kijev može vratiti sve teritorije koje je izgubio u ratu.
"Moramo vidjeti što sami možemo postići"
Zasad nije jasno hoće li njegove riječi pratiti i zaokret u promjeni američke politike, a ta neizvjesnost stavlja teret na Europu da preuzme inicijativu u podršci Ukrajini. Europljani su više puta rekli da "stvarno moramo odrasti" i postati suvereniji, rekao je njemački ministar.
"I zato moramo vidjeti što mi sami možemo postići. A možemo puno više. Nisu sve europske države ispunile ono što su obećale Ukrajini. Moramo vidjeti koje druge financijske i vojne opcije imamo”, nastavio je Wadephul.
Trumpovu objavu nazvao je dobrom za Europu i Ukrajinu jer američki predsjednik "doista treba priznati da su njegovi značajni napori s Putinom zasad neuspješni”.
Signalizirala li Trump Europi?
Dva dužnosnika iz Europe u anonimnom razgovoru za Reuters rekli su da Trump možda Europi signalizira da je sad na njoj da snažnije pomaže Ukrajini. "Čini se da se oprašta, ne? No to se može promijeniti već sutra. U svakom slučaju, za nas je sve jasno. Znamo što trebamo činiti”, rekao je jedan zapadnoeuropski dužnosnik.
Njegov kolega s istoka kontinenta rekao je da Trumpove izjave o Ukrajini pokazuju promjenu stava i to da on šalje signale povlačenja i poruku da je to europsko pitanje.
SAD je od početka rata najveći pojedinačni donator Ukrajini, no od Trumpovog povratka u Bijelu kuću Washington insistira da Europa mora preuzeti puno veći udio u svojoj obrani, što se dijelom već i ostvaruje.
Europske članice NATO-a povećale su svoja izdvajanja za obranu te su opskrbile Ukrajinu protuzračnom obranom u sklopu novog sustava kroz koji se Kijevu šalje američko naoružanje plaćeno novcem članica tog saveza.
Europska unija razmatra plan kojim bi zamrznutu rusku imovinu iskoristila za jačanje pomoći Ukrajini, a kontinent želi i pojačati sankcije nad Rusijom.
