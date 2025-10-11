Službenici potvrdili: U eksploziji tvornice za sada nismo pronašli niti jednog preživjelog

Istražitelji ne očekuju da će pronaći preživjele velike eksplozije u tvornici vojnih eksploziva u Tennesseeju u kojoj je nestalo 18 ljudi, rekli su u subotu dužnosnici, a prenosi Reuters.
Oglas
Eksplozija, koja se osjetila kilometrima daleko, sravnila je sa zemljom zgradu u sjedištu tvrtke Accurate Energetic Systems u petak rano ujutro u Bucksnortu, oko sat vremena vožnje zapadno od Nashvillea.
"Više od 300 ljudi pretražilo je gotovo svaki centimetar četvorni te tvornice i za sada nismo pronašli preživjele", rekao je šerif okruga Humphreys, Chris Davis. "To je velik gubitak za naše zajednice."
Dužnosnici nisu objavili precizne podatke o poginulima, ali su ranije rekli da se 18 ljudi smatra nestalima.
Istražitelji, uključujući agente FBI-ja i Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive, rade na utvrđivanju uzroka eksplozije, rekli su dužnosnici.
Tvrtka Accurate Energetic Systems razvija, proizvodi i čuva eksplozive za vojno, aero-svemirsko i građevinsko tržište, navodi se na njezinoj internetskoj stranici.
Major explosion hit the Accurate Energetic Systems factory in Bucksnort, Tennessee.— Clash Report (@clashreport) October 10, 2025
The blast destroyed a building, was felt up to 20 miles away, and left 19 workers missing.
Several deaths and injuries have been confirmed.
AES makes explosives for military and industrial… pic.twitter.com/D2PzZBJ4Ru
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas