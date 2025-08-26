Oglas

Vraćaju se vrućine, evo kad će ih prekinuti nova promjena vremena

Tea Blažević
26. kol. 2025. 07:14
25.08.2025., Zagreb - Zalazak sunca iznad jezera Jarun. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Pretežno vedro je u većem dijelu Hrvatske, temperature su niske u unutrašnjosti, 6.6 stupnjeva je izmjereno jutros u 6 sati u Otočcu. Na moru je toplije. U nastavku utorka prevladavat će uglavnom sunčano i malo toplije u odnosu na jučer.

Srijeda donosi malo nestabilnije prilike, osobito na zapadu zemlje poslijepodne može biti pljuskova, prije svega na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Ponovno će biti vruće, i to ne samo na moru, nego i u unutrašnjosti, mjestimice i do 31 stupanj.

U četvrtak još malo toplije, vruće u mnogim predjelima. Prevladavat će pretežno sunčano diljem zemlje.

Petak donosi pogoršanje vremena, uz lokalno obilnije oborine, osobito u noći na subotu, duž Jadrana i uz Jadran. No tijekom petka još vruće, čak na mjestima moguće i vrlo vruće.

I tijekom subote će biti dosta kišovito, osobito u Dalmaciji. Od subote slijedi i novi pad temperatura.

Od nedjelje postupno stabilnije. 

vremenska prognoza

