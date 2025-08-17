Ukrajina računa na Washington, Moskva šuti: "Možemo početi tamo gdje je sada linija fronta"

Ukrajinski predsjednik otputovao je u Bruxelles radi sudjelovanja na videokonferenciji "koalicije voljnih", koja okuplja pristaše Kijeva, uključujući francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, britanskog premijera Keira Starmera i njemačkog kancelara Friedricha Merza. Zatim će zajedno s europskim čelnicima odletjeti u Washington kako bi se sastao s Donaldom Trumpom u Bijeloj kući.