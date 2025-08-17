Ukrajina mora postati „čelični dikobraz, neprobavljiv za potencijalne napadače“, izjavila je danas predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na konferenciji za medije zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.
„Moramo imati snažna sigurnosna jamstva kako bismo zaštitili i Ukrajinu i vitalne sigurnosne interese Europe. Ukrajina mora biti sposobna očuvati svoj suverenitet i teritorijalni integritet“, dodala je Ursula von der Leyen uoči sutrašnjeg sastanka u Washingtonu, prenosi CNN.
„Ne smije biti nikakvih ograničenja za ukrajinske oružane snage, bilo u suradnji s trećim zemljama ili u primanju pomoći od trećih zemalja. Nikakvih ograničenja za ukrajinske oružane snage“, nastavila je.
Von der Leyen je rekla kako pozdravlja „spremnost američkog predsjednika Donalda Trumpa da doprinese Članku Pet“, dodavši da je „koalicija voljnih“ — glavni europski saveznici Ukrajine — „spremna dati svoj doprinos“.
„Što se tiče bilo kakvih teritorijalnih pitanja u Ukrajini, naš je stav jasan. Međunarodne granice ne mogu se mijenjati silom“, naglasila je von der Leyen. „To su odluke koje mora donositi Ukrajina i samo Ukrajina, a te se odluke ne mogu donositi bez Ukrajine za stolom.“
Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na prekid vatre prije nego što se postigne mirovni sporazum s Rusijom, uoči sutrašnjeg sastanka s američkim predsjednikom Trumpom u Washingtonu.
„Najprije moramo zaustaviti ubijanja. Vladimir Putin ima mnogo zahtjeva, ali ne znamo sve, a ako ih je doista onoliko koliko smo čuli, trebat će vremena da se svi razmotre“, rekao je Zelenski danas u Bruxellesu, uz predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen.
„Nemoguće je to učiniti pod pritiskom oružja. Zato je nužno prekinuti vatru i brzo raditi na konačnom sporazumu. O tome ćemo razgovarati u Washingtonu“, dodao je.
„Putin ne želi zaustaviti ubijanja, ali on to mora učiniti“, poručio je ukrajinski predsjednik.
