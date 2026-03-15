Zelenski postavio uvjet u zamjenu za pomoć zemljama Bliskog istoka

Ukrajina želi novac i tehnologiju u zamjenu za pomoć bliskoistočnim zemljama u obrani od iranskih dronova kamikaza, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski nakon što je Kijev poslao stručnjake u četiri zemlje u regiji.
Zelenski je novinarima u komentarima odobrenim za objavu u nedjelju rekao da se svaki od tri tima poslana na Bliski istok sastoji od nekoliko desetaka ljudi koji će provoditi stručne procjene i demonstrirati kako bi trebala djelovati obrana od dronova.
Zaljevske zemlje već su potrošile velike količine projektila protuzračne obrane kako bi se obranile od iranskih jurišnih dronova i zatražile su ekspertizu Ukrajine u njihovom obaranju. Kijev svake noći obara ruske dronove koristeći niz oružja, uključujući jeftinije i manje dronove ili opremu za ometanje.
Zelenski je također rekao da je desetak zemalja diljem svijeta zatražilo savjet od Ukrajine kako se nositi s takvim napadima.
Ranije ovog tjedna rekao je da su timovi poslani u Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, dok je drugi dužnosnik rekao da su stručnjaci bili i u američkoj vojnoj bazi u Jordanu.
"Ovdje se ne radi o sudjelovanju u operacijama. Mi nismo u ratu s Iranom", rekao je Zelenski. "Radi se o zaštiti i našoj temeljitoj, potpunoj procjeni o tome kako se suprotstaviti Šahedima“, dodao je, misleći na dronove koje je razvio Iran.
Rekao je da se o pomoći koju će Ukrajina dobiti zauzvrat još uvijek mora razgovarati.
"Iskreno, nama su sada važni i tehnologija i financiranje."
Zelenski je također rekao da nije siguran hoće li Ukrajina i SAD potpisati sporazum o suradnji u području dronova, koji Kijev pokušava postići mjesecima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
