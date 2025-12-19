Ukrajina započinje novi krug razgovora sa SAD-om

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su Ukrajina i Sjedinjene Države postigle dogovor o nekoliko dokumenata, među kojima je i mirovni okvir u 20 točaka, potom sigurnosna jamstva i plan obnove za Ukrajinu. Istaknuo je da ipak nije postignut dogovor o usklađenim konačnim prijedlozima te dodao kako teritorijalna pitanja ostaju neriješena.