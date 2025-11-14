UN-ove snage upozoravaju: Izrael je prešao "Plavu liniju" s Libanonom

Izraelska vojska postavila je betonske barijere u južnom Libanonu koje prelaze na libanonski teritorij, objavio je u petak UN.
UN-ove privremene snage u Libanonu (UNIFIL) u listopadu su utvrdile da je betonski zid koji su sagradile izraelske snage prešao Plavu liniju, granicu između Libanona i Izraela koju je odredio UN, jugozapadno od libanonskog grada Jarouna, objavio je u petak UNIFIL.
Mještani zbog toga nemaju pristup u više od 4000 metara četvornih libanonskog teritorija.
UNIFIL je rekao da je izraelskoj vojsci naloženo da premjesti zid. UN-ove mirovne snage utvrdile su u studenom da se u tom području ponovno grade betonske barijere.
Istraga je potvrdila da je nova struktura prešla Plavu liniju i UNIFIL je o tome obavijestio izraelsku vojsku. Krhki prekid vatre između Izraela i Hezbolaha na snazi je gotovo godinu dana, ali obje strane međusobno se optužuju za povrede.
Izrael tvrdi da se Hezbolah pregrupira na jugu zemlje, a izraelsko ratno zrakoplovstvo izvodi gotovo svakodnevne napade u Libanonu.
