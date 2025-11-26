Oglas

Ein El-Hilweh

UN poziva na istragu izraelskih napada na Libanon

author
N1 Info
|
26. stu. 2025. 06:30
People walk past a damaged building during the funeral of Hezbollah's top military official, Haytham Ali Tabtabai, and of other people who were killed by an Israeli airstrike on Sunday
REUTERS/Mohamed Azakir

Najmanje 13 civila, uključujući 11 djece, poginulo je u izraelskom napadu na kamp Ein El-Hilweh.

Ured UN-a za ljudska prava pozvao je na „brzu i nepristranu“ istragu izraelskih napada u Libanonu, upozoravajući na moguće kršenje međunarodnog humanitarnog prava gotovo godinu dana nakon potpisivanja primirja, piše Al Jazeera.

Thameen Al-Kheetan, glasnogovornik Visokog povjerenstva UN-a za ljudska prava, ukazao je na napad prošloga tjedna na izbjeglički kamp Ein el-Hilweh u kojem je poginulo 11 djece.

U priopćenju u utorak rekao je da su sve žrtve u napadu na Ein el-Hilweh bili civili, što „ozbiljno dovodi u pitanje poštivanje načela međunarodnog humanitarnog prava koja se odnose na vođenje neprijateljstava“.

Prema podacima UN-a, Izrael je od primirja 27. studenoga 2024. ubio više od 300 ljudi u Libanonu, uključujući oko 127 civila.

"Odgovorni moraju biti privedeni pravdi"

Izraelske snage i dalje su raspoređene na pet područja južnog Libanona i gotovo svakodnevno provode zračne napade, za koje tvrde da su usmjereni na pripadnike libanonske skupine Hezbollah i njezinu infrastrukturu.

Al-Kheetan je opisao prošlotjedni napad na Ein el-Hilweh, nedaleko od Sidona, kao jedan od najsmrtonosnijih od primirja.

„Najmanje 13 civila, uključujući 11 djece, poginulo je, a najmanje šest civila je ozlijeđeno prošloga tjedna u izraelskom napadu na kamp Ein El-Hilweh“, rekao je. „Mora se provesti brza i nepristrana istraga … i odgovorni moraju biti privedeni pravdi.“

Dodao je da su izraelski napadi pogodili i kuće, ceste, tvornice i gradilišta, otežavajući obnovu na jugu zemlje i sprječavajući povratak obitelji. Naveo je primjer napada 16. studenoga na tvornicu cementa i asfalta u Ansaru, u kojem su uništene desetine miješalica za beton, dizalica i spremnika goriva.

Prema UN-u, više od 64.000 ljudi, većinom iz južnog Libanona, i dalje je raseljeno.

Al-Kheetan je rekao da je Izrael počeo graditi zid koji ulazi na libanonski teritorij, čineći 4.000 četvornih metara nedostupnima i potkopavajući pravo raseljenih ljudi na povratak.

„Svi interno raseljeni moraju se moći vratiti svojim domovima, a obnovu treba podržati, a ne ometati“, rekao je.

Eskalacija u Bejrutu

Upozorenje dolazi usred pojačanih napetosti nakon što je izraelski napad u nedjelju u Bejrutu ubio visokog zapovjednika Hezbollaha.

Hezbollah je objavio da je njegov načelnik stožera, Haytham Ali Tabtabai, bio među pet poginulih i 28 ranjenih u napadu u četvrti Dahiyeh.

Stručnjaci kažu da ovaj napad predstavlja veliku eskalaciju, jer je prvi put nakon mjeseci napadnuta libanonska prijestolnica — i to samo nekoliko dana nakon što je libanonski predsjednik objavio da je zemlja pristala na pregovore pod pritiskom Izraela i SAD-a kako bi se ubrzali napori za razoružanje Hezbollaha.

Hezbollah je ozbiljno oslabljen nakon izraelske eskalacije u rujnu 2024., u kojoj su ubijeni dugogodišnji čelnik Hassan Nasrallah i drugi visoki dužnosnici. Od primirja u studenom, grupa je uzvratila na izraelske napade samo jednom.

Al-Kheetan je pozvao „sve strane“ da poštuju primirje „u dobroj vjeri“.

„Stvarni put prema trajnom prekidu neprijateljstava jedini je način da se zaštite ljudska prava civila s obje strane od razarajućih posljedica novih sukoba. Odgovornost za kršenja međunarodnog prava mora se osigurati“, dodao je.

IDF ubio više od 300 ljudi od sklapanja primirja u Gazi

U međuvremenu, Izrael nastavlja svoj genocidni rat protiv palestinskog naroda u Gazi, unatoč primirju posredovanom između Izraela i Hamasa uz posredovanje SAD-a, pri čemu je ubijeno više od 300 ljudi otkako je primirje stupilo na snagu početkom listopada.

Najmanje 69.733 ljudi ubijeno je u izraelskom genocidu u Gazi od listopada 2023.

Hezbollah je 8. listopada 2023. počeo ispaljivati rakete na Izrael, kako je naveo, u znak solidarnosti s palestinskim narodom u Gazi, započinjući više od godinu dana eskalirajućih napetosti s Izraelom, uz česte prekogranične napade s obje strane.

IDF Izrael Libanon Međunarodno humanitarno pravo Napadi na civile UN ljudska prava

