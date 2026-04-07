Trenutna naftna i plinska kriza izazvana blokadom Hormuškog tjesnaca "ozbiljnija je od onih iz 1973., 1979. i 2022. zajedno", rekao je Fatih Birol, čelnik Međunarodne agencije za energiju (IEA), za list Le Figaro.
"Svijet nikada nije doživio poremećaj opskrbe energijom ovakvih razmjera", rekao je u intervjuu za francuski list.
Dodao je da će biti pogođene europske zemlje, kao i Japan, Australija i druge, ali da su najugroženije zemlje u razvoju koje će trpjeti zbog viših cijena nafte i plina, viših cijena hrane i općeg ubrzanja inflacije.
Zemlje članice IEA-e prošli mjesec su se dogovorile da će osloboditi dio svojih strateških rezervi. Dio toga već je stavljen na tržište i proces se nastavlja, rekao je Birol.
Kao reakcija na napade Izraela i SAD-a, Iran je gotovo u potpunosti blokirao promet u Hormuškom tjesnacu, kroz koji inače prolazi oko 20 posto svjetske nafte i plina, što je izazvalo nagli porast cijena energije.
