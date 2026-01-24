Užas u Australiji: Dvanestogodišnjak preminuo nakon napada morskog psa

REUTERS/Jeremy Piper

Dvanaestogodišnji Australac umro je u bolnici nakon što ga je u luci Sydney ugrizao morski pas, izvijestila je njegova obitelj u subotu nakon niza napada morskih pasa koji su u posljednje vrijeme učestali duž istočne australske obale.

Podijeli

Oglas

Dvanaestogodišnjeg Nicu Antica morski je pas napao u nedjelju dok je s prijateljima skakao sa stijena u Vaucluseu, oko 9 km udaljenom od središnje poslovne četvrti Sydneya. Prijatelji su ga izvukli iz mora i odvezli u bolnicu s teškim ozljedama obje noge.

"Slomljenog srca javljamo da je naš sin Nico preminuo", stoji u izjavi obitelji. "Nico je bio sretan, prijateljski i sportski nastrojen dječak s najljubaznijim i najvelikodušnijim duhom. Uvijek je bio pun života i tako ćemo ga pamtiti."

Deseci plaža, među kojima i ona u Sydneyu, zatvoreni su ovaj tjedan nakon četiri napada morskih pasa u dva dana. Obilne kiše zamutile su oceansku vodu, povećavši vjerojatnost za privlačenje ovih životinja. U rujnu je veliki morski pas na plaži Long Reef u Sydneyu ubio surfera.

U Australiji se prosječno godišnje dogodi oko 20 napada morskih pasa, od kojih su u prosjeku manje od tri smrtonosna, podaci su grupa za očuvanje ove vrste. Te su brojke znatno manje u usporedbi s utapanjima na plažama u ovoj zemlji.