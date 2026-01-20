Zatvoreni deseci plaža zbog napada morskih pasa: "Ako želite plivati..."

''Morski psi nemaju običaj napadati ljude, ali mutna im voda smanjuje vidljivost i povećava rizik da udare u nešto ili nekoga. U tom su trenutku skloni ugristi, što koriste kao obrambeni refleks'', napisao je akademik i stručnjak za ponašanje morskih pasa Chris Pepin-Neff, u kolumni u novinama Sydney Morning Herald.