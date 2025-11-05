Vozač je automobilom naletio na pješake i bicikliste na francuskom turističkom otoku Île d’Oléron, uz atlantsku obalu, u srijedu, ozlijedivši nekoliko osoba, uključujući dvoje koji su završili u jedinici intenzivne njege, rekli su dužnosnici.
Policija je uhitila vozača, a istraga je otvorena, objavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez na platformi X.
Ukupno je ozlijeđeno oko devet osoba, izjavio je gradonačelnik mjesta Dolus-d’Oléron, Thibault Brechkoff, za BFM TV. Osumnjičenik ima oko 30 godina, dodao je.
Ured francuskog protuterorističkog tužitelja nije preuzeo istragu, izvijestili su lokalni mediji, javlja Guardian.
