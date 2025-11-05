Oglas

Uhićen je

Užas u Francuskoj: Autom se zaletio među ljude, ozlijeđeno oko devet osoba

author
N1 Info
|
05. stu. 2025. 12:32
francuska, policija, škola
LOIC VENANCE / AFP

Vozač je automobilom naletio na pješake i bicikliste na francuskom turističkom otoku Île d’Oléron, uz atlantsku obalu, u srijedu, ozlijedivši nekoliko osoba, uključujući dvoje koji su završili u jedinici intenzivne njege, rekli su dužnosnici.

Policija je uhitila vozača, a istraga je otvorena, objavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez na platformi X.

Ukupno je ozlijeđeno oko devet osoba, izjavio je gradonačelnik mjesta Dolus-d’Oléron, Thibault Brechkoff, za BFM TV. Osumnjičenik ima oko 30 godina, dodao je.

Ured francuskog protuterorističkog tužitelja nije preuzeo istragu, izvijestili su lokalni mediji, javlja Guardian.

