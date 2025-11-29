Vandalizirali, uništavali knjige i dokumente: Prosvjednici upali u redakciju dnevnih novina u Torinu

Kako prenosi dnevni list sa sjedištem u Torinu, oko stotinu ljudi koji su u petak sudjelovali u demonstracijama organiziranim protiv proračuna što ga je predložila vlada, odvojilo se od glavne povorke i provalilo u urede redakcije La Stampe. Zbog nacionalnog štrajka talijanskih novinara, koji se također održavao u petak, prostorije dnevnog lista bile su prazne.