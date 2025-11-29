Oglas

La Stampa

Vandalizirali, uništavali knjige i dokumente: Prosvjednici upali u redakciju dnevnih novina u Torinu

author
Hina
|
29. stu. 2025. 18:34
La Stampa
MAURIZIO BOSIO / AFP

Od premijerke do predsjednika države i vođe oporbe, talijanski političari jednoglasno su osudili upad grupe prosvjednika u sjedište dnevnog lista La Stampe u petak u Torinu.

Ovo je "vrlo težak čin koji zaslužuje najstrožu osudu", rekla je talijanska premijerka Giorgia Meloni u petak nakon telefonskog razgovora s glavnim urednikom Andreom Malagutijem.

U tom pozivu potpore, krajnje desno orijentirana premijerka "ponovno je istaknula da su sloboda tiska i informiranja dragocjeno dobro koje treba braniti i štititi na dnevnoj bazi".

I predsjednik države Sergio Mattarella u subotu je osudio "nasilan napad na urede talijanskih dnevnih novina" te je izrazio solidarnost s Andreom Malagutijem i svim novinarima redakcije lista.

Tajnica Demokratske stranke, stranke lijevog centra, Elly Schlein, čiju je izjavu prenijela La Stampa, događaj je nazvala "ozbiljnim i neprihvatljivim činom", dodavši da je "svaka redakcija uporište slobode i demokracije".

Kako prenosi dnevni list sa sjedištem u Torinu, oko stotinu ljudi koji su u petak sudjelovali u demonstracijama organiziranim protiv proračuna što ga je predložila vlada, odvojilo se od glavne povorke i provalilo u urede redakcije La Stampe. Zbog nacionalnog štrajka talijanskih novinara, koji se također održavao u petak, prostorije dnevnog lista bile su prazne.

"Bez ikakve intervencije policije, prosvjednici, među kojima neki otkrivenih lica, a drugi s fantomkama, provalili su dvoja vrata zgrade", stoji na internetskoj stranici redakcije torinskih novina. 

"Uzvikujući 'Novinaru teroristu, prvi si na popisu!', prosvjednici su upali u prostore redakcije, vandalizirali zidove te poderali vrijedne knjige i dokumente koje svakodnevno koristimo u svome radu", objavili su novinari La Stampe.

