Vandalizirali, uništavali knjige i dokumente: Prosvjednici upali u redakciju dnevnih novina u Torinu

Od premijerke do predsjednika države i vođe oporbe, talijanski političari jednoglasno su osudili upad grupe prosvjednika u sjedište dnevnog lista La Stampe u petak u Torinu.
Ovo je "vrlo težak čin koji zaslužuje najstrožu osudu", rekla je talijanska premijerka Giorgia Meloni u petak nakon telefonskog razgovora s glavnim urednikom Andreom Malagutijem.
U tom pozivu potpore, krajnje desno orijentirana premijerka "ponovno je istaknula da su sloboda tiska i informiranja dragocjeno dobro koje treba braniti i štititi na dnevnoj bazi".
I predsjednik države Sergio Mattarella u subotu je osudio "nasilan napad na urede talijanskih dnevnih novina" te je izrazio solidarnost s Andreom Malagutijem i svim novinarima redakcije lista.
Tajnica Demokratske stranke, stranke lijevog centra, Elly Schlein, čiju je izjavu prenijela La Stampa, događaj je nazvala "ozbiljnim i neprihvatljivim činom", dodavši da je "svaka redakcija uporište slobode i demokracije".
Kako prenosi dnevni list sa sjedištem u Torinu, oko stotinu ljudi koji su u petak sudjelovali u demonstracijama organiziranim protiv proračuna što ga je predložila vlada, odvojilo se od glavne povorke i provalilo u urede redakcije La Stampe. Zbog nacionalnog štrajka talijanskih novinara, koji se također održavao u petak, prostorije dnevnog lista bile su prazne.
"Bez ikakve intervencije policije, prosvjednici, među kojima neki otkrivenih lica, a drugi s fantomkama, provalili su dvoja vrata zgrade", stoji na internetskoj stranici redakcije torinskih novina.
"Uzvikujući 'Novinaru teroristu, prvi si na popisu!', prosvjednici su upali u prostore redakcije, vandalizirali zidove te poderali vrijedne knjige i dokumente koje svakodnevno koristimo u svome radu", objavili su novinari La Stampe.
