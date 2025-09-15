Veliki manjak najmoćnije vojske na svijetu

Kako bi motivirao vojnike i jedinice koje upravljaju dronovima, Kijev je uveo sustav bodovanja koji nagrađuje svaki uspješan napad snimljen kamerom. Što više bodova bataljun ili satnija zaradi, to više dronova dobiva za daljnje napade. Ti videozapisi, kaže Fedorov , sada čine skup podataka o dronima koje druge zemlje žele koristiti za obuku umjetne inteligencije.