Veliki manjak najmoćnije vojske na svijetu

Mali kvadkopteri
Umjetnost ratovanja podsjeća na igranje videoigre. Vojnici stavljaju naočale za virtualnu stvarnost i pomiču prste na joysticku, a mali dron je zujao i - poletio.
S pričvršćenim eksplozivom, dron koji košta manje od 1000 dolara može uništiti tenk vrijedan milijune.
Za vojnike u Fort Blissu, El Paso - pripadnike Višenamjenske izviđačke satnije, 6-1. konjičke pukovnije - tehnologija i taktika još su bile nove. A za američku vojsku to je problem.
Nalet inovacija nakon invazije na Ukrajinu
Ruska invazija na Ukrajinu donijela je nalet inovacijau području dronova - do te mjere da su čak i SAD, unatoč tome što imaju jednu od najnaprednijih vojski i obrambenih industrija na svijetu, zaostale, prema CNN-u.
Većina američkih vojnika nema znanje za borbu s bespilotnim sustavima, i dok SAD izvrsno napreduje u proizvodnji velikog, skupog oružja - borbenih zrakoplova, tenkova, precizno vođenih projektila - u mnogim je aspektima nespreman za brzu proizvodnju velikih količina malih, jeftinih sustava poput dronova.
Dužnosnici obrane sada pokušavaju sustići ovaj trend.
U srpnju je ministar obrane Pete Hegseth poslao dopis višim dužnosnicima s ciljem ubrzanja korištenja dronova u američkoj vojsci.
U posljednjih nekoliko mjeseci američke su trupe počele graditi i 3D printati dronove, kao i obučavati se u simulatorima nalik videoigrama kako bi naučile upravljati malim sustavima i provući ih kroz prozore, oko uglova ili u otvor neprijateljskog tenka.
„Ovo nije problem budućnosti. Ovo je problem današnjice. Prva bitka sljedećeg rata uključivat će više dronova nego što je itko od nas ikada vidio“, rekao je za CNN na vojnoj konferenciji u Njemačkoj u srpnju general-bojnik Kurt Taylor, zapovjednik 1. oklopne divizije američke vojske.
Učenje od Ukrajine
Analitičari i čelnici industrije kažu da je glavni izazov za SAD to što američko oružje ne smije sadržavati kineske dijelove iz sigurnosnih razloga, dok su domaće alternative znatno skuplje.
Ukrajina je ponudila pomoć u proizvodnji dronova, jer dužnosnici u Kijevu žele ojačati dublje veze s Washingtonom i tako osigurati sigurnost Ukrajine u budućnosti. Iako je Washington poslao milijarde dolara oružja u Ukrajinu, Kijev sada vidi priliku da nešto vrati SAD-u.
Tijekom posjeta Bijeloj kući prošlog mjeseca, Volodimir Zelenski predstavio je Donaldu Trumpu plan vrijedan 50 milijardi dolara za opskrbu i zajedničku proizvodnju dronova sa SAD-om. Zelenski je novinarima rekao da će program, koji još nije finaliziran, isporučivati 10 milijuna bespilotnih sustava godišnje tijekom sljedećih pet godina.
Unazad pola godina - radikalna promjena u percepciji dronova
„Posebno u posljednjih šest mjeseci došlo je do radikalne promjene u percepciji o tome kako dronovi rade i kako se industrija razvija“, rekao je za CNN Mihailo Fedorov, ukrajinski zamjenik premijera, koji je vodio program nabave i masovne proizvodnje dronova.
Fedorov kaže da bi se podaci prikupljeni ukrajinskim dronima - videozapisi koji prikazuju napade, osoblje, zgrade - mogli koristiti za obuku umjetne inteligencije.
Fedorov je dodao da bi Ukrajina mogla koristiti svoje inovacije u području dronova - „u zamjenu za dodatnu financijsku ili materijalnu pomoć u budućnosti“.
„To je geopolitička karta koju će naš predsjednik znati koristiti. Saveznicima pružamo kvalitetne dronove, podatke i stručnost, a zauzvrat dobivamo veću sigurnosnu pomoć“, rekao je Fedorov.
Dron za svakog vojnika
Na konferenciji u Wiesbadenu u Njemačkoj u srpnju, ukrajinski vojni čelnici dali su izravnu procjenu NATO-u o potrebi ulaganja u dronove.
General-bojnik Volodimir Horbatiuk, zamjenik načelnika glavnog stožera Ukrajine, rekao je da, iako su topništvo i protuoklopne rakete ključne, oko 80 posto uspjeha Kijeva u pogađanju ciljeva dolazi od dronova.
„To nije budućnost, to je svakodnevna stvarnost načina na koji ratujemo“, dodao je Horbatiuk. „Očekujem da će se ova sposobnost sljedeće godine integrirati u svu relevantnu obuku, uključujući simulacije borbe jedinica pomoću dronova“, dodao je u srpanjskom dopisu. CNN izvještava da je vojska već pokrenula inicijative modernizacije koje uključuju dronove.
Pukovnik Nick Ryan, koji nadgleda integraciju bespilotnih letjelica u vojsku, rekao je za CNN da već postoje planovi da svaka jedinica u američkoj vojsci primi bespilotne sustave u fiskalnoj godini 2026. Cilj je da vojnici tretiraju dronove "kao osobno oružje, radio, naočale za noćno gledanje ili granatu".
"Nešto na što su toliko navikli da je to dio njihove standardne opreme koju uvijek nose sa sobom", opisao je Ryan.
Prva lekcija o dronovima
Početna dvotjedna obuka u Fort Blissu počinje u učionici, gdje vojnici uče sami graditi dronove - što je ključno kako bi znali kako ih popraviti na terenu ako nešto pođe po zlu.Zatim prelaze na simulatore na računalu, koji ih navikavaju na upravljanje kontrolerom sličnim onome u videoigrama.
Nakon što to savladaju, vojnici odlaze u svojevrsnu "FPV teretanu", gdje vježbaju letenje kroz obruče za gume, kroz vrata, pa čak i u kartonsku repliku (izrađenu po točnim mjerama) neprijateljskog oklopnog vozila.
Obuka se ne događa samo u Teksasu. U Europi svaka američka vojna jedinica prolazi "obuku na razini satnije" za dronove.
Mali dron mogao bi "zamijeniti izviđača na terenu", rekao je brigadni general Andy Kaiser, zamjenik zapovjednika 82. divizije za operacije.
"Omogućuje nam da unaprijed identificiramo improvizirane eksplozivne naprave (IED). Možemo identificirati moguće zasjede, male zasjede, provjeriti neprijateljske prijetnje u zgradama prije nego što ih napadnemo - možemo proviriti kroz prozore i vidjeti što dolazi", rekao je Kaiser.
Proboj na ukrajinsko tržište
Velika većina dronova koje ukrajinski vojnici danas koriste na frontu proizvedena je u Ukrajini. Međutim, u prvim mjesecima rata, američki jurišni dronovi - 100 samoubilačkih dronova Switchblade - bili su dio američkih paketa vojne pomoći.
Laki dronovi s fiksnim krilima bili su rezervirani za elitne ukrajinske jedinice specijalnih snaga - znak koliko je Kijev cijenio tehnologiju.
No, SAD su na kraju prestale isporučivati dronove Switchblade, dijelom i zato što su povratne informacije s terena govorile da nisu dovoljno učinkoviti protiv ruskog elektroničkog ratovanja.
Rat je tehnološka utrka između Ukrajine i Rusije, pri čemu svaka strana pokušava nadmašiti inovacije druge strane. To je ukrajinskim tvrtkama dalo prednost nad stranim konkurentima koji nemaju izravan kontakt s borbenim jedinicama.
"Tko najbrže poboljša svoju tehnologiju, pobjeđuje. Ukrajinske tvrtke bile su tamo na terenu, dobivale su povratne informacije i mogle su prestići vrste dronova koje jednostavno nisu radile", rekao je Fedorov.
Američke tvrtke žele ići u Ukrajinu
To je potaknulo neke vodeće američke proizvođače dronova, poput Nerosa i Andurila, da pošalju timove u Kijev i ugovore s vladom kako bi svoje dronove dostavili na prve crte bojišnice.
Početkom godine, Neros je dobio ugovor za isporuku 6000 FPV jurišnih dronova Ukrajini tijekom šest mjeseci.
Tvrtka je osnovana prije samo dvije godine i dio je nove generacije američkih obrambenih startupova. Neros je primio rani kapital od milijardera Petera Thiela.
"Doslovno 100 puta skuplje"
Poticaj prema manjim, jeftinijim sustavima predstavlja preokret tradicionalnog razmišljanja u obrambenoj industriji.
Tvrtke si više ne mogu priuštiti da godinama razvijaju ili ažuriraju sustav koji, do trenutka kada stigne na prvu crtu, već može biti zastario, piše CNN.
Chris Bowes, predsjednik Anduril Industries, kaže da je problem u tome što je Pentagon tradicionalno tretirao nabavu dronova isto kao i nabavu velikih obrambenih sustava.
"Morate razmišljati o nabavi ovih jeftinijih, autonomnih, bespilotnih sustava kao o potpunoj suprotnosti tradicionalnim vojnim sposobnostima", rekao je Bowes za CNN.
Dok ukrajinske tvrtke obično koriste jeftine kineske dijelove i čipove u svojim dronovima, ti su dijelovi zabranjeni u američkom oružju. Monroe-Anderson kaže da je Neros brzo shvatio da je proizvodnja tih komponenti u SAD-u "doslovno 100 puta skuplja".
Masovna proizvodnja mogla bi sniziti cijenu, ali trenutno nema dovoljno potražnje.
S obzirom na to da kineske tvrtke poput DJI-ja već dominiraju tržištem dronova za široku potrošnju, američki proizvođači FPV dronova uvelike ovise o ugovorima s Pentagonom - koji do sada nisu uključivali velike količine.
Ukrajinske tvrtke, s druge strane, povećale su proizvodni kapacitet na četiri milijuna dronova godišnje, rekao je ukrajinski ministar obrane u lipnju.
To uključuje njihov impresivni arsenal dronova dugog dometa, od kojih neki mogu pogoditi ciljeve udaljene više od 1600 kilometara.
Ukrajina je također razvila flotu mornaričkih dronova koji su uspješno napali rusku mornaricu u Crnom moru.
Rat nagrađen bodovima
Vojnik 23. mehanizirane brigade upravlja FPV dronom u Ukrajini, 2. lipnja.
Kako bi motivirao vojnike i jedinice koje upravljaju dronovima, Kijev je uveo sustav bodovanja koji nagrađuje svaki uspješan napad snimljen kamerom. Što više bodova bataljun ili satnija zaradi, to više dronova dobiva za daljnje napade. Ti videozapisi, kaže Fedorov , sada čine skup podataka o dronima koje druge zemlje žele koristiti za obuku umjetne inteligencije.
Ipak, Ukrajina ostaje otvorena za strane proizvođače dronova, a Fedorov kaže da se zemlja "promovira kao poligon za obrambene tvrtke" koje žele testirati kako njihovi proizvodi funkcioniraju u stvarnim ratnim uvjetima.
Brave1, tehnološki inkubator koji sponzorira ukrajinska vlada, nedavno je pokrenuo inicijativu "Test u Ukrajini" kako bi strane tvrtke mogle podnijeti zahtjev za testiranje svog oružja na frontu.
Ratna zona budućnosti
Analitičari i dužnosnici kažu da bi ratovanje dronovima u potencijalnom indo-pacifičkom sukobu moglo izgledati drugačije nego na statičnom frontu Ukrajine. Ali vjerojatno će se koristiti ista tehnologija - a Kina već proizvodi desetke milijuna malih dronova godišnje, što zabrinjava SAD.
"Moramo biti spremni za to. Moramo razumjeti kako to izgleda. Ovo je tehnološka promjena koja je nepovratna", rekao je Samuel Bendet, vojni analitičar i savjetnik u Centru za pomorske analize.
