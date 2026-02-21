Venezuela primila više od 1550 zahtjeva prema zakonu o amnestiji

Venezuela je primila više od 1550 zahtjeva prema novom zakonu o amnestiji, rekao je predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez na državnoj televiziji u subotu.
Rodriguez je rekao da se prema tome zakonu, koji je u četvrtak izglasao parlament pod kontrolom vladajuće stranke, puštaju stotine zatvorenika.
Organizacije za zaštitu ljudskih prava tvrde da zakoni ne nude pomoć stotinama političkih zatvorenika diljem zemlje.
Privremena predsjednica Delcy Rodriguez, koja je prošli mjesec preuzela vlast nakon što su Sjedinjene Države srušile s vlasti i otele predsjednika Nicolasa Madura, popustila je zahtjevima Trumpove administracije za prodaju nafte i pustila je na slobodu stotine zatvorenika koje su organizacije za ljudska prava okarakterizirale kao političke zatvorenike.
Venezuela je zanijekala da drži političke zatvorenike i tvrdi da su zatvorenici počinili zločine.
Oporbenom političaru Juanu Pablu Guanipi, bliskom suradniku nobelovke Marije Corine Machado, ukinut je kućni pritvor, rekao je Reutersu u četvrtak njegov brat, zastupnik Tomas Guanipa.
