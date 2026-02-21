Venezuela primila više od 1550 zahtjeva prema zakonu o amnestiji

Privremena predsjednica Delcy Rodriguez, koja je prošli mjesec preuzela vlast nakon što su Sjedinjene Države srušile s vlasti i otele predsjednika Nicolasa Madura, popustila je zahtjevima Trumpove administracije za prodaju nafte i pustila je na slobodu stotine zatvorenika koje su organizacije za ljudska prava okarakterizirale kao političke zatvorenike.