VIDEO / Masovni anti-ICE prosvjedi diljem SAD-a, Nacionalna Garda u pripravnosti u Minnesoti
Val ogorčenja zbog ubojstva Renée Nicole Good, američke državljanke koju je u Minneapolisu ubio agent Imigracijske i carinske službe (ICE), prerastao je u masovne prosvjede diljem Sjedinjenih Američkih Država.
Tisuće ljudi izašle su na ulice u sklopu kampanje „ICE Out for Good“, optužujući administraciju predsjednika Donalda Trumpa za brutalnost i zloupotrebu ovlasti u sklopu pojačane politike masovnih deportacija.
Pucnjava se dogodila tijekom intervencije u južnom dijelu Minneapolisa, a incident je zabilježen na video snimkama iz više kutova. Državni i lokalni dužnosnici u Minnesoti ocijenili su postupanje ICE-ova agenta neopravdanom upotrebom smrtonosne sile nad civilom koji je pokušavao napustiti mjesto događaja. Suprotno tome, Trumpova administracija tvrdi da je agent djelovao u samoobrani, optužujući Good da je "sama kriva" jer je, kako tvrde, namjeravala pregaziti agenta ICE-a, piše NYT.
BREAKING: Massive Crowds of Anti-ICE protesters in Minneapolis, Minnesota as we speak. The tide is turning. America is Fed Up.— Brian Krassenstein (@krassenstein) January 10, 2026
Americans should be fighting back against what is happening in this country. Having masked, secret police shooting people, breaking into homes and… pic.twitter.com/FrPnmE2QfB
U Portlandu granična policija upucala dvoje
Prosvjedi su dodatno potaknuti i drugim nedavnim incidentom u Portlandu, gdje su agenti granične policije ranili dvije osobe u vozilu. Aktivističke skupine, uključujući organizatore ranijih prosvjeda „No Kings“ i „Hands Off“, pozvale su na „nacionalnu mobilizaciju“, tvrdeći da se nasilje saveznih imigracijskih službi pod Trumpovom vlašću ubrzano povećava.
Minneapolis je postao središte nezadovoljstva, osobito u četvrtima s velikim brojem imigranata, uključujući somalsku zajednicu, koja je često bila meta saveznih racija. Prosvjednici su marširali gradskim ulicama, policija je koristila suzavac, a guverner Tim Walz stavio je Nacionalnu gardu u stanje pripravnosti. Gradonačelnik Jacob Frey pozvao je na mir, naglasivši da većina okupljanja prolazi bez nasilja, iako je zabilježeno nekoliko uhićenja zbog vandalizma.
Wow, just wow! Just now at the Minneapolis, Minnesota rally and protest against Trump's ICE, the crowds are huge, begging for justice for Renee Good.— Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 10, 2026
"Say her name!"
"Renee Good!"
"Say her name!"
"Renee Good!"
"Say her name!"
"Renee Good!"
"Show me what democracy looks like!"… pic.twitter.com/HAn8bjrku5
Slični prosvjedi održani su u New Yorku, Washingtonu, Bostonu, Houstonu, San Antoniju, Seattleu, Omahi i drugim gradovima. Mnogi sudionici rekli su da su se po prvi put pridružili prosvjedima, šokirani smrću Renée Nicole Good i načinom na koji su savezne vlasti reagirale nakon pucnjave.
Several hundred people form a human banner spelling out “IT WAS MURDER — ICE OUT!!” at San Francisco’s Ocean Beach during a protest Saturday in response to the recent fatal shooting in Minneapolis of Renee Nicole Good by a federal immigration agent.— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) January 10, 2026
📸: Erik Castro/Special to… pic.twitter.com/gySsbfiHvv
Demonstranti zahtijevaju odgovornost za smrt ubijene žene, prekid agresivnih imigracijskih operacija te ukidanje ili duboku reformu ICE-a, poručujući da agencija već desetljećima provodi nasilje nad imigrantskim i marginaliziranim zajednicama.
