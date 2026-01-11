Oglas

VIDEO / Masovni anti-ICE prosvjedi diljem SAD-a, Nacionalna Garda u pripravnosti u Minnesoti

N1 Info
11. sij. 2026. 07:40
prosvjedi protiv ICE-a
Eduardo Munoz / REUTERS

Val ogorčenja zbog ubojstva Renée Nicole Good, američke državljanke koju je u Minneapolisu ubio agent Imigracijske i carinske službe (ICE), prerastao je u masovne prosvjede diljem Sjedinjenih Američkih Država.

Tisuće ljudi izašle su na ulice u sklopu kampanje „ICE Out for Good“, optužujući administraciju predsjednika Donalda Trumpa za brutalnost i zloupotrebu ovlasti u sklopu pojačane politike masovnih deportacija.

Pucnjava se dogodila tijekom intervencije u južnom dijelu Minneapolisa, a incident je zabilježen na video snimkama iz više kutova. Državni i lokalni dužnosnici u Minnesoti ocijenili su postupanje ICE-ova agenta neopravdanom upotrebom smrtonosne sile nad civilom koji je pokušavao napustiti mjesto događaja. Suprotno tome, Trumpova administracija tvrdi da je agent djelovao u samoobrani, optužujući Good da je "sama kriva" jer je, kako tvrde, namjeravala pregaziti agenta ICE-a, piše NYT.

U Portlandu granična policija upucala dvoje

Prosvjedi su dodatno potaknuti i drugim nedavnim incidentom u Portlandu, gdje su agenti granične policije ranili dvije osobe u vozilu. Aktivističke skupine, uključujući organizatore ranijih prosvjeda „No Kings“ i „Hands Off“, pozvale su na „nacionalnu mobilizaciju“, tvrdeći da se nasilje saveznih imigracijskih službi pod Trumpovom vlašću ubrzano povećava.

Minneapolis je postao središte nezadovoljstva, osobito u četvrtima s velikim brojem imigranata, uključujući somalsku zajednicu, koja je često bila meta saveznih racija. Prosvjednici su marširali gradskim ulicama, policija je koristila suzavac, a guverner Tim Walz stavio je Nacionalnu gardu u stanje pripravnosti. Gradonačelnik Jacob Frey pozvao je na mir, naglasivši da većina okupljanja prolazi bez nasilja, iako je zabilježeno nekoliko uhićenja zbog vandalizma.

Slični prosvjedi održani su u New Yorku, Washingtonu, Bostonu, Houstonu, San Antoniju, Seattleu, Omahi i drugim gradovima. Mnogi sudionici rekli su da su se po prvi put pridružili prosvjedima, šokirani smrću Renée Nicole Good i načinom na koji su savezne vlasti reagirale nakon pucnjave.

Demonstranti zahtijevaju odgovornost za smrt ubijene žene, prekid agresivnih imigracijskih operacija te ukidanje ili duboku reformu ICE-a, poručujući da agencija već desetljećima provodi nasilje nad imigrantskim i marginaliziranim zajednicama.

prosvjedi protiv ice-a prosvjedi u SAD-u ubojstvo renee good „ICE Out for Good“

