VIDEO / Masovni anti-ICE prosvjedi diljem SAD-a, Nacionalna Garda u pripravnosti u Minnesoti

Pucnjava se dogodila tijekom intervencije u južnom dijelu Minneapolisa, a incident je zabilježen na video snimkama iz više kutova. Državni i lokalni dužnosnici u Minnesoti ocijenili su postupanje ICE-ova agenta neopravdanom upotrebom smrtonosne sile nad civilom koji je pokušavao napustiti mjesto događaja. Suprotno tome, Trumpova administracija tvrdi da je agent djelovao u samoobrani, optužujući Good da je "sama kriva" jer je, kako tvrde, namjeravala pregaziti agenta ICE-a, piše NYT.