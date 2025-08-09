VIDEO / Tragična smrt liječnika otkriva pravu cijenu zračnih isporuka pomoći u Gazi

Prema analizi Sky News, zračni iskrcaji donose neznatan doprinos u rješavanju krize gladi u Gazi, a pritom predstavljaju ozbiljan rizik za stanovništvo
Oglas
Skuplji, opasni i neefikasni
UNRWA upozorava da su zračni iskrcaji 100 puta skuplji od pomoći dopremljene kamionima i ne rješavaju humanitarnu krizu. A. Lazzarini ističe da UN čeka dozvolu za ulazak 6 000 kamiona pomoći iz Jordana i Egipta, prenosi The Guardian.
Također se navodi da zračni iskrcaji mogu dostaviti samo djelić potrepštine koje je moguće dovesti kamionima, uz veće rizike i ogromna ograničenja u količini dostavljene pomoći The Washington Post.
Air drops in Gaza have been criticised after a child was critically injured. Some have also been killed by falling aid packages.@DiMagnaySky gained access to one of the Jordanian aid flights Israel is now allowing to parachute supplies into Gaza.https://t.co/BNO55xY5iU pic.twitter.com/AWASGWkFmO— Sky News (@SkyNews) August 9, 2025
Sky News dodatno potvrđuje da su zračni iskrcaji neciljani, opasni i neučinkoviti, te da stvaraju dodatni kaos i rizik umjesto stvarne pomoći.
Prema njihovoj analizi, zračni iskrcaji donose neznatan doprinos u rješavanju krize gladi u Gazi, a pritom predstavljaju ozbiljan rizik za stanovništvo Sky News.
"Ovo nije pomoć, nego poniženje"
Pet dana prije nego što je preminuo, 32-godišnji zdravstveni radnik i otac dvoje djece, Uday al Qaraan, kritizirao je zračne isporuke, nazivajući ih “ponižavajućima”.
Bacivši pogled na hranu rasutu po zemlji, tada je rekao: „Ovo nije dostava pomoći. Ovo je poniženje.“
Father-of-two Uday al Qaraan was killed by a falling airdrop just days after calling on world leaders to open Gaza's borders to aid.— Ben van der Merwe (@_BvdM) August 9, 2025
"If you can fly planes and drop aid from the sky then you can open a land crossing" pic.twitter.com/mx4xIoOaKU
Snimke, satelitski podaci i fototracking potvrdili su da je padanje palete s padobranom, koji se zapleo, dovelo do njegove smrti.
Zaseban apel UN-a
UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA) navodi da se zračni iskrcaji pomoći iz više zemalja nad Gazom nastavljaju "unatoč upozorenjima nekoliko međunarodnih tijela da su vrlo skupi i neučinkoviti".
Our latest on the situation in 📍#Gaza and the #WestBank:— UNRWA (@UNRWA) August 9, 2025
🔹In Gaza, airdrops from several member states have continued, despite warnings from several international bodies that they are very expensive and ineffective.
🔹UNRWA has not been allowed to bring any humanitarian aid… pic.twitter.com/b2hggcMx1n
U ažuriranju objavljenom na platformi X, UNRWA je također poručila da već više od pet mjeseci nije dobila dozvolu za dostavu bilo kakve humanitarne pomoći u Gazu, uključujući lijekove i medicinske potrepštine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas