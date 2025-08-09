Oglas

skupo i neučinkovito

VIDEO / Tragična smrt liječnika otkriva pravu cijenu zračnih isporuka pomoći u Gazi

author
N1 Info
|
09. kol. 2025. 12:08
A military plane parachutes aid packages in the Nuseirat area in the central Gaza Strip during an airdrop above the Israel-besieged Palestinian territory on August 6, 2025. (Photo by Eyad BABA / AFP)
Eyad BABA / AFP

Prema analizi Sky News, zračni iskrcaji donose neznatan doprinos u rješavanju krize gladi u Gazi, a pritom predstavljaju ozbiljan rizik za stanovništvo

Skuplji, opasni i neefikasni

UNRWA upozorava da su zračni iskrcaji 100 puta skuplji od pomoći dopremljene kamionima i ne rješavaju humanitarnu krizu. A. Lazzarini ističe da UN čeka dozvolu za ulazak 6 000 kamiona pomoći iz Jordana i Egipta, prenosi The Guardian.

Također se navodi da zračni iskrcaji mogu dostaviti samo djelić potrepštine koje je moguće dovesti kamionima, uz veće rizike i ogromna ograničenja u količini dostavljene pomoći The Washington Post.


Sky News dodatno potvrđuje da su zračni iskrcaji neciljani, opasni i neučinkoviti, te da stvaraju dodatni kaos i rizik umjesto stvarne pomoći.

Prema njihovoj analizi, zračni iskrcaji donose neznatan doprinos u rješavanju krize gladi u Gazi, a pritom predstavljaju ozbiljan rizik za stanovništvo Sky News.

"Ovo nije pomoć, nego poniženje"

Pet dana prije nego što je preminuo, 32-godišnji zdravstveni radnik i otac dvoje djece, Uday al Qaraan, kritizirao je zračne isporuke, nazivajući ih “ponižavajućima”.

Bacivši pogled na hranu rasutu po zemlji, tada je rekao: „Ovo nije dostava pomoći. Ovo je poniženje.“

Snimke, satelitski podaci i fototracking potvrdili su da je padanje palete s padobranom, koji se zapleo, dovelo do njegove smrti.

Zaseban apel UN-a

UN-ova agencija za palestinske izbjeglice (UNRWA) navodi da se zračni iskrcaji pomoći iz više zemalja nad Gazom nastavljaju "unatoč upozorenjima nekoliko međunarodnih tijela da su vrlo skupi i neučinkoviti".

U ažuriranju objavljenom na platformi X, UNRWA je također poručila da već više od pet mjeseci nije dobila dozvolu za dostavu bilo kakve humanitarne pomoći u Gazu, uključujući lijekove i medicinske potrepštine.

gaza glad u gazi humanitarna pomoć palestinci pomoć iz zraka

