VIDEO / Američki veleposlanik: “Bilo bi u redu da Izrael uzme sve od Nila do Eufrata”

Mike Huckabee, veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu, sugerirao je da ne bi imao ništa protiv kada bi Izrael preuzeo veći dio Bliskog istoka, naglašavajući ono što je opisao kao pravo židovskog naroda na tu zemlju.

Argument "Abrahamovih potomaka"





U intervjuu s konzervativnim komentatorom Tuckerom Carlsonom, emitiranom u petak, Huckabee je upitan o zemljopisnim granicama Izraela, za koje tvrdi da su utemeljene u Bibliji.

Carlson je rekao Huckabeeju da je biblijski stih obećao zemlju Abrahamovim potomcima, uključujući područje između rijeke Eufrat u Iraku i rijeke Nil u Egiptu.

Takvo područje obuhvaćalo bi današnji Libanon, Siriju, Jordan i dijelove Saudijske Arabije.

„Bilo bi u redu kad bi uzeli sve“, rekao je Huckabee, kojeg je prošle godine imenovao predsjednik Donald Trump.

Carlson zatečen, State Department suzdržan

Carlson, koji je djelovao zatečeno tom izjavom, upitao je Huckabeeja znači li to doista da bi odobrio da se Izrael proširi na cijelu regiju.

„Oni to ne žele preuzeti. Ne traže da to preuzmu“, odgovorio je veleposlanik.

Američki izaslanik, otvoreni kršćanski cionist i čvrsti zagovornik Izraela, kasnije je ublažio svoju tvrdnju, rekavši da je to „donekle bila hiperbolična izjava“.

Ipak, ostavio je otvorena vrata izraelskom ekspanzionizmu na temelju svoje vjerske interpretacije.

„Ako na kraju budu napadnuti od svih tih mjesta, i dobiju taj rat, i zauzmu tu zemlju, u redu, to je onda sasvim druga rasprava“, rekao je Huckabee.

State Department nije odgovorio na zahtjevAl Jazeere za komentar o tome dijeli li državni tajnik Marco Rubio Huckabeejeve stavove o pravu Izraela na širenje.

Načelo teritorijalne cjelovitosti i zabrana stjecanja teritorija silom temelj su međunarodnog prava od Drugog svjetskog rata.

Presuda ICJ-a o izraelskoj okupaciji

Godine 2024. Međunarodni sud pravde (ICJ) presudio je da je izraelska okupacija palestinskih teritorija nezakonita i da mora odmah prestati.

No izraelski zakon ne određuje jasno granice države. Izrael također okupira Golansku visoravan u Siriji, koju je nezakonito anektirao 1981. godine.

SAD je jedina država koja priznaje izraelski suverenitet nad tim sirijskim teritorijem.

Nakon rata s Hezbollahom 2024. godine, Izrael je također uspostavio vojne punktove na pet lokacija unutar Libanona.



Ideja Velikog Izraela

Neki izraelski političari, uključujući premijera Benjamina Netanyahua, otvoreno su promicali ideju „Velikog Izraela“ s proširenim granicama.

Izraelski ministar financija Bezalel Smotrich izazvao je međunarodno negodovanje 2023. godine kada je govorio na događaju na kojem je prikazana karta koja je uključivala palestinske teritorije i dijelove Libanona, Sirije i Jordana kao dio Izraela, u bojama izraelske zastave.

U intervjuu s Carlsonom, Huckabee je pokušao ustvrditi da je pravo Izraela na postojanje utemeljeno u međunarodnom pravu, ali je također napao pravne institucije koje nadziru međunarodno pravo zbog njihova protivljenja izraelskim potezima.

„Jedan od razloga zašto sam toliko zahvalan predsjedniku Trumpu i tajniku Rubiju što snažno guraju da se riješe ICC-a (Međunarodnog kaznenog suda) i ICJ-a jest to što su postali odmetničke organizacije koje više zapravo ne primjenjuju zakon jednako na sve“, rekao je.

Osim svoje deklarirane vjerske odanosti Izraelu, Huckabee se suočio s kritikama jer se nije zauzeo za prava američkih državljana koje su tijekom njegova mandata ubile ili pritvorile izraelske snage.

Sastanak sa izraelskim špijunom

Prošle godine Huckabee je izazvao ljutnju dijela američkih konzervativaca kada se sastao s osuđenim špijunom Jonathanom Pollardom, koji je izraelskoj vladi prodao američke obavještajne tajne, a detalji su kasnije dospjeli do Sovjetskog Saveza tijekom Hladnog rata.

Pollard, bivši civilni analitičar u američkoj mornarici, odslužio je 30 godina zatvora te se 2020. preselio u Izrael nakon puštanja na slobodu. Nikada nije izrazio žaljenje zbog svojih zločina, a 2021. pozvao je židovske zaposlenike u američkim sigurnosnim agencijama da špijuniraju za Izrael.

Huckabee je rekao da se ne slaže s Pollardovim stavovima, ali je zanijekao da ga je „ugostio“, tvrdeći da je s njim jednostavno održao sastanak u američkom veleposlanstvu u Jeruzalemu.