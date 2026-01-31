Oglas

VIDEO / Golemi anti-ICE prosvjedi diljem SAD-a: Kaos na ulicama, agenti dolaze novinarima na vrata

N1 Info
|
31. sij. 2026. 08:40
prosvjedi protiv ICE-a
Eduardo Munoz / REUTERS

Masovni prosvjedi protiv američke Imigracijske i carinske službe (ICE) jačaju još od srijede diljem Sjedinjenih Država, uključujući New York, Minneapolis, Los Angeles i više gradova u Teksasu dok je istodobno Ministarstvo pravosuđa otvorilo saveznu istragu o ubojstvu Alex Prettija u Minneapolisu, a nekoliko novinara, među njima i bivši CNN-ov voditelj Don Lemon, uhićeno je zbog izvještavanja s prosvjeda.

Demonstracije su kulminirale u Minneapolisu, gdje su tisuće ljudi blokirale središte grada zahtijevajući povlačenje saveznih imigracijskih i sigurnosnih snaga. Prosvjedi su potaknuti dvama smrtnim slučajevima u kojima su sudjelovali savezni imigracijski agenti, uključujući ubojstvo Prettija, zbog čega je Ministarstvo pravosuđa pokrenulo istragu o mogućem kršenju građanskih prava, potvrdio je zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche, a prenosi NBC.

Istodobno, savezne vlasti privele su CNN-ovog Dona Lemona i još tri osobe zbog navodnog ometanja crkvene službe u Minnesoti ranije ovog mjeseca. Ministarstvo domovinske sigurnosti navelo je da je Lemon optužen za zavjeru i ometanje ustavnog prava na slobodu vjeroispovijedi.

Nakon puštanja na slobodu, Lemon je izjavio da se neće povući te naglasio važnost slobodnih i neovisnih medija.

U povezanoj istrazi, novinarka Georgia Fort izjavila je da je uhićena u ranim jutarnjim satima u vlastitom domu, pred očima svoje djece. Fort, koja je također optužena u istom saveznom slučaju, poručila je da njezino uhićenje šalje „zastrašujuću poruku“ novinarima, ali da neće odustati od svog posla.

Eskalaciaj u LA-u, policija suzavcem rastjerivala prosvjednike

Prosvjedi su tijekom večeri eskalirali u Los Angelesu, gdje je policija proglasila nezakonito okupljanje nakon što su, prema navodima vlasti, na savezne zgrade bacane boce i drugi predmeti. Policija je upotrijebila suzavac i tzv. pepper balls, a gradonačelnica Karen Bass potvrdila je da je uhićeno najmanje pet osoba zbog odbijanja naredbi o razilaženju.

U Minnesoti su emocije dodatno pojačane slučajem petogodišnjeg dječaka Liama Coneja Ramosa, kojeg su imigracijski agenti zajedno s ocem odveli nakon povratka iz vrtića. Njegova majka Erika Ramos ispričala je kako je, promatrajući sve s prozora, bila prestravljena i nemoćna intervenirati.

Politički pritisak izazvan prosvjedima i smrtnim slučajevima odrazio se i u Washingtonu. Predsjednik Donald Trump i čelnici Senatskih demokrata postigli su dogovor kako bi izbjegli dugotrajno zatvaranje savezne vlade. Senat je usvojio proračunski paket kojim se financiranje većine saveznih institucija osigurava do kraja rujna, dok je financiranje Ministarstva domovinske sigurnosti produljeno za samo dva tjedna, kako bi se otvorio prostor za pregovore o reformi imigracijske politike.

Trump reterirao nakon najave o povlačenju snaga iz Minnesote

Unatoč ranijim najavama mogućeg povlačenja saveznih snaga iz Minnesote, Trump je izjavio da za sada nema planova za smanjenje prisutnosti ICE-a, dok je tzv. „granični car“ Tom Homan naveo da se radi na dugoročnom planu postupnog povlačenja.

Organizacije za zaštitu slobode medija upozorile su da aktualni postupci vlasti predstavljaju ozbiljnu prijetnju Prvom amandmanu. New York Press Club u priopćenju je ocijenio da se Sjedinjene Države „opasno udaljavaju od temeljnih demokratskih vrijednosti“, pozivajući političke lidere i javnost da se suprotstave kršenju građanskih prava.

