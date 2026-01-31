kulminacija napetosti
VIDEO / Golemi anti-ICE prosvjedi diljem SAD-a: Kaos na ulicama, agenti dolaze novinarima na vrata
Masovni prosvjedi protiv američke Imigracijske i carinske službe (ICE) jačaju još od srijede diljem Sjedinjenih Država, uključujući New York, Minneapolis, Los Angeles i više gradova u Teksasu dok je istodobno Ministarstvo pravosuđa otvorilo saveznu istragu o ubojstvu Alex Prettija u Minneapolisu, a nekoliko novinara, među njima i bivši CNN-ov voditelj Don Lemon, uhićeno je zbog izvještavanja s prosvjeda.
Demonstracije su kulminirale u Minneapolisu, gdje su tisuće ljudi blokirale središte grada zahtijevajući povlačenje saveznih imigracijskih i sigurnosnih snaga. Prosvjedi su potaknuti dvama smrtnim slučajevima u kojima su sudjelovali savezni imigracijski agenti, uključujući ubojstvo Prettija, zbog čega je Ministarstvo pravosuđa pokrenulo istragu o mogućem kršenju građanskih prava, potvrdio je zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche, a prenosi NBC.
🚨TONIGHT’S PROTEST IN MINNEAPOLIS IS INSANE:— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 31, 2026
CNN is STUNNED. “I've covered many protests… I've not seen a crowd like this before.” It’s 8 degrees. “It is freezing, but nothing, nothing is stopping these people.”
This isn’t a rally. It’s a movement.
pic.twitter.com/C6z0h0iy01
Istodobno, savezne vlasti privele su CNN-ovog Dona Lemona i još tri osobe zbog navodnog ometanja crkvene službe u Minnesoti ranije ovog mjeseca. Ministarstvo domovinske sigurnosti navelo je da je Lemon optužen za zavjeru i ometanje ustavnog prava na slobodu vjeroispovijedi.
JANE FONDA: “Don Lemon is a professional journalist. He and his producer were doing their job."— Fox News (@FoxNews) January 30, 2026
"We have to speak up. When a red line is crossed like this, we cannot be silent.”
"They arrested the wrong Don.” pic.twitter.com/qPu0CtPT6v
Nakon puštanja na slobodu, Lemon je izjavio da se neće povući te naglasio važnost slobodnih i neovisnih medija.
The crowd protesting against ICE in Minneapolis is growing larger every minute.— Minnesota House DFL (@mnhouseDFL) January 30, 2026
Similar marches are happening all across the country.
Minnesotans have had enough. Our country has had enough. ICE OUT NOW. pic.twitter.com/Z5lpk6prwY
U povezanoj istrazi, novinarka Georgia Fort izjavila je da je uhićena u ranim jutarnjim satima u vlastitom domu, pred očima svoje djece. Fort, koja je također optužena u istom saveznom slučaju, poručila je da njezino uhićenje šalje „zastrašujuću poruku“ novinarima, ali da neće odustati od svog posla.
BREAKING: A new video is released by Georgia Fort of the moment when Trump's agents showed up at her door to arrest her.— Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 30, 2026
Fort is an independent Twin Cities journalist. She was arrested filming and reporting on a protest at a St. Paul church.
Fort had already been arrested once… pic.twitter.com/8JWTo41Yf8
Eskalaciaj u LA-u, policija suzavcem rastjerivala prosvjednike
Prosvjedi su tijekom večeri eskalirali u Los Angelesu, gdje je policija proglasila nezakonito okupljanje nakon što su, prema navodima vlasti, na savezne zgrade bacane boce i drugi predmeti. Policija je upotrijebila suzavac i tzv. pepper balls, a gradonačelnica Karen Bass potvrdila je da je uhićeno najmanje pet osoba zbog odbijanja naredbi o razilaženju.
BREAKING 🚨: Chaos, as LAPD are firing less than lethal into the crowd, multiple members of the media have been hit, including me. Police shot my legs as I was walking away from police line, and when I turned around they shot me twice in the stomach with less than lethal. pic.twitter.com/2fqLzKNXom— Anthony (@anthonycabassa) January 31, 2026
U Minnesoti su emocije dodatno pojačane slučajem petogodišnjeg dječaka Liama Coneja Ramosa, kojeg su imigracijski agenti zajedno s ocem odveli nakon povratka iz vrtića. Njegova majka Erika Ramos ispričala je kako je, promatrajući sve s prozora, bila prestravljena i nemoćna intervenirati.
TODAY: Over 100,000 people in San Francisco took the streets against ICE today as part of the nationwide shutdown, flooding Mission Dolores Park in the Mission District, a historic Latino neighborhood.— BreakThrough News (@BTnewsroom) January 31, 2026
Over 100 businesses in the Bay Area shut down for the day, and the shutdown… pic.twitter.com/bpPADtsOAI
Politički pritisak izazvan prosvjedima i smrtnim slučajevima odrazio se i u Washingtonu. Predsjednik Donald Trump i čelnici Senatskih demokrata postigli su dogovor kako bi izbjegli dugotrajno zatvaranje savezne vlade. Senat je usvojio proračunski paket kojim se financiranje većine saveznih institucija osigurava do kraja rujna, dok je financiranje Ministarstva domovinske sigurnosti produljeno za samo dva tjedna, kako bi se otvorio prostor za pregovore o reformi imigracijske politike.
Trump reterirao nakon najave o povlačenju snaga iz Minnesote
Unatoč ranijim najavama mogućeg povlačenja saveznih snaga iz Minnesote, Trump je izjavio da za sada nema planova za smanjenje prisutnosti ICE-a, dok je tzv. „granični car“ Tom Homan naveo da se radi na dugoročnom planu postupnog povlačenja.
Organizacije za zaštitu slobode medija upozorile su da aktualni postupci vlasti predstavljaju ozbiljnu prijetnju Prvom amandmanu. New York Press Club u priopćenju je ocijenio da se Sjedinjene Države „opasno udaljavaju od temeljnih demokratskih vrijednosti“, pozivajući političke lidere i javnost da se suprotstave kršenju građanskih prava.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare