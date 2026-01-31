VIDEO / Golemi anti-ICE prosvjedi diljem SAD-a: Kaos na ulicama, agenti dolaze novinarima na vrata

Politički pritisak izazvan prosvjedima i smrtnim slučajevima odrazio se i u Washingtonu. Predsjednik Donald Trump i čelnici Senatskih demokrata postigli su dogovor kako bi izbjegli dugotrajno zatvaranje savezne vlade. Senat je usvojio proračunski paket kojim se financiranje većine saveznih institucija osigurava do kraja rujna, dok je financiranje Ministarstva domovinske sigurnosti produljeno za samo dva tjedna, kako bi se otvorio prostor za pregovore o reformi imigracijske politike.