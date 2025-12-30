Zapovjedništvo istočnog ratišta priopćilo je da će se bojeva gađanja odvijati do 18 sati po lokalnom vremenu u moru i zračnom prostoru pet lokacija oko Tajvana i uz kinesku obalu, dok će jedinice mornarice i zrakoplovstva uvježbavati napade na pomorske i zračne ciljeve, kao i protupodmorničke operacije sjeverno i južno od demokratski upravljanog otoka.