Ruski šef diplomacije: Protivimo se neovisnosti Tajvana u bilo kojem obliku

Credit YURI KOCHETKOV / POOL / AFP

Rusija se protivi neovisnosti Tajvana u bilo kojem obliku i smatra taj otok neodvojivim dijelom Kine, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u izjavi objavljenoj u nedjelju.

U intervjuu za rusku državnu novinsku agenciju TASS, Lavrov je također pozvao Japan da "pažljivo razmisli" o onome što je opisao kao put prema militarizaciji.