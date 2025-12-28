Oglas

Sergej Lavrov

Ruski šef diplomacije: Protivimo se neovisnosti Tajvana u bilo kojem obliku

author
Hina
|
28. pro. 2025. 07:16
sergej lavrov
Credit YURI KOCHETKOV / POOL / AFP

Rusija se protivi neovisnosti Tajvana u bilo kojem obliku i smatra taj otok neodvojivim dijelom Kine, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u izjavi objavljenoj u nedjelju.

Oglas

U intervjuu za rusku državnu novinsku agenciju TASS, Lavrov je također pozvao Japan da "pažljivo razmisli" o onome što je opisao kao put prema militarizaciji.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kina rusija sergej lavrov tajvan

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ