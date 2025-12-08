VIDEO / Policijska brutalnost na propalestinskim prosvjedima u Berlinu: Na tlo oborili starijeg muškarca

Brutalno policijsko nasilje viđeno je na ulicama Berlina tijekom prosvjeda za Gazu ovog vikenda.
Video prikazuje policajca kako napada i obara na tlo starijeg muškarca koji je sudjelovao u prosvjedima.
Kasnije mu prilaze dvije žene pokušavajući mu pomoći, ali policajci su i prema njima nasilni i silom ih uklanjaju s mjesta događaja. Starijeg muškarca kasnije odvodi policija.
Eine Minderjährige und ein Älterer Mann wurden gestern in Berlin bei einer propalästinensischen Kundgebung (auf dieser Weise) festgenommen. pic.twitter.com/kP447DprHz— Rashad Alhindi (@RashadAlhindi) December 7, 2025
Usput, prosvjedi u Berlinu i diljem Njemačke za Gazu redovito se održavaju od početka izraelskog rata, a policija je u posljednje vrijeme postala sve brutalnija, piše Klix.
Brutal arrests carried out before the protest even began, targeting Pro-Palestine supporters, including an elderly man and minors in Berlin🇩🇪 pic.twitter.com/8QRxqSSDSD— The Resonance (@Partisan_12) December 6, 2025
Prisutnost policijske snage viđena je i tijekom prosvjeda krajem kolovoza, kada je uhićeno osam osoba. Gotovo 200 prosvjednika okupilo se u Berlinu kako bi prosvjedovali protiv ubojstva novinara u Gazi, kada je policajac udario prosvjednika u lice.
