VIDEO / Policijska brutalnost na propalestinskim prosvjedima u Berlinu: Na tlo oborili starijeg muškarca

N1 Info
08. pro. 2025. 14:48
Screenshot / X

Brutalno policijsko nasilje viđeno je na ulicama Berlina tijekom prosvjeda za Gazu ovog vikenda.

Video prikazuje policajca kako napada i obara na tlo starijeg muškarca koji je sudjelovao u prosvjedima.

Kasnije mu prilaze dvije žene pokušavajući mu pomoći, ali policajci su i prema njima nasilni i silom ih uklanjaju s mjesta događaja. Starijeg muškarca kasnije odvodi policija.

Usput, prosvjedi u Berlinu i diljem Njemačke za Gazu redovito se održavaju od početka izraelskog rata, a policija je u posljednje vrijeme postala sve brutalnija, piše Klix.

Prisutnost policijske snage viđena je i tijekom prosvjeda krajem kolovoza, kada je uhićeno osam osoba. Gotovo 200 prosvjednika okupilo se u Berlinu kako bi prosvjedovali protiv ubojstva novinara u Gazi, kada je policajac udario prosvjednika u lice.

palestina policijsko nasilje prosvjed

