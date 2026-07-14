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razorna sovjetska bomba

VIDEO / Rusi na ukrajinski grad bacili bombu tešku tri tone

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N1 Info
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14. srp. 2026. 10:31
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awkgkf
Screenshot/X

Ruske snage objavile su snimku napada na ukrajinski grad Orjihiv u Zaporiškoj oblasti, tijekom kojeg je korištena jedna od najmoćnijih konvencionalnih bombi u njihovu arsenalu.

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Rusija je objavila videosnimku na kojoj se vidi trenutak udara bombe FAB-3000 na ukrajinski grad Orjihiv, koji se nalazi u blizini bojišnice u Zaporiškoj oblasti.

Na snimci se vidi snažna eksplozija nakon koje se širi udarni val, dok se iznad mjesta udara uzdiže veliki stup dima. Korištenje bombe FAB-3000 potvrdili su i analitičari otvorenih izvora (OSINT), koji prate razvoj događaja na bojištu, piše Polskie Radio.

Jedna od najtežih ruskih zračnih bombi

FAB-3000 je razorno eksplozivna zračna bomba sovjetskog podrijetla ukupne mase oko tri tone, od čega približno polovicu čini eksplozivno punjenje.

Razvijena je još 1946. godine u tadašnjem Sovjetskom Savezu, a prvotno je bila namijenjena uništavanju velikih industrijskih postrojenja, podzemnih objekata i masivnih građevina poput brana.

Početkom 2024. godine Rusija je objavila da je ponovno pokrenula serijsku proizvodnju ovog oružja. Prije toga posljednji put je, prema dostupnim podacima, korišteno tijekom sovjetske intervencije u Afganistanu prije otprilike četiri desetljeća.

Krhotine mogu letjeti više od kilometra

Verzije bombe koje danas koristi ruska vojska opremljene su modulom za navođenje i jedrenje, što omogućuje preciznije gađanje ciljeva s veće udaljenosti.

Prema vojnim procjenama, razorni učinak eksplozije proteže se na oko 240 metara od mjesta udara, dok smrtonosne krhotine mogu biti izbačene i na udaljenost veću od jednog kilometra.

Bombe FAB-3000 prilagođene su za uporabu s taktičkih bombardera Su-34. Zahvaljujući sustavu za navođenje, zrakoplov može ispustiti bombu izvan dometa dijela protuzračne obrane, nakon čega ona samostalno korigira putanju prema cilju.

Neovisna potvrda okolnosti napada, kao ni informacije o eventualnim žrtvama i razmjerima štete, zasad nisu dostupne.

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bomba rat u ukrajini rusija ukrajina zaporiška oblast

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