razorna sovjetska bomba
VIDEO / Rusi na ukrajinski grad bacili bombu tešku tri tone
Ruske snage objavile su snimku napada na ukrajinski grad Orjihiv u Zaporiškoj oblasti, tijekom kojeg je korištena jedna od najmoćnijih konvencionalnih bombi u njihovu arsenalu.
Oglas
Rusija je objavila videosnimku na kojoj se vidi trenutak udara bombe FAB-3000 na ukrajinski grad Orjihiv, koji se nalazi u blizini bojišnice u Zaporiškoj oblasti.
Na snimci se vidi snažna eksplozija nakon koje se širi udarni val, dok se iznad mjesta udara uzdiže veliki stup dima. Korištenje bombe FAB-3000 potvrdili su i analitičari otvorenih izvora (OSINT), koji prate razvoj događaja na bojištu, piše Polskie Radio.
Jedna od najtežih ruskih zračnih bombi
FAB-3000 je razorno eksplozivna zračna bomba sovjetskog podrijetla ukupne mase oko tri tone, od čega približno polovicu čini eksplozivno punjenje.
Razvijena je još 1946. godine u tadašnjem Sovjetskom Savezu, a prvotno je bila namijenjena uništavanju velikih industrijskih postrojenja, podzemnih objekata i masivnih građevina poput brana.
Russia released footage of a 3-ton FAB-3000 glide bomb striking the front-line town of Orikhove in Ukraine's Zaporizhzhia region. The bomb carries around 1.4 tons of explosives. pic.twitter.com/dZ1xMf6ix3— Open Source Intel (@Osint613) July 13, 2026
Početkom 2024. godine Rusija je objavila da je ponovno pokrenula serijsku proizvodnju ovog oružja. Prije toga posljednji put je, prema dostupnim podacima, korišteno tijekom sovjetske intervencije u Afganistanu prije otprilike četiri desetljeća.
Krhotine mogu letjeti više od kilometra
Verzije bombe koje danas koristi ruska vojska opremljene su modulom za navođenje i jedrenje, što omogućuje preciznije gađanje ciljeva s veće udaljenosti.
Prema vojnim procjenama, razorni učinak eksplozije proteže se na oko 240 metara od mjesta udara, dok smrtonosne krhotine mogu biti izbačene i na udaljenost veću od jednog kilometra.
Bombe FAB-3000 prilagođene su za uporabu s taktičkih bombardera Su-34. Zahvaljujući sustavu za navođenje, zrakoplov može ispustiti bombu izvan dometa dijela protuzračne obrane, nakon čega ona samostalno korigira putanju prema cilju.
Neovisna potvrda okolnosti napada, kao ni informacije o eventualnim žrtvama i razmjerima štete, zasad nisu dostupne.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas