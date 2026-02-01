VIDEO / Rusi napali rodilište u Ukrajini, ranjene trudnice: "Ovo je rat protiv života"

Napad se zbio usred pokušaja pregovora o mirovnom sporazumu između Ukrajine, SAD-a i Rusije. Američki predsjednik Donald Trump objavio je 29. siječnja da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao na tjedan dana obustaviti napade na ukrajinske gradove. Ipak, Moskva je kasnije pojasnila da se to odnosi samo na Kijev i da primirje traje do danas, neposredno prije sljedećeg vala hladnoće.