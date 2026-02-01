VIDEO / Rusi napali rodilište u Ukrajini, ranjene trudnice: "Ovo je rat protiv života"

Ruske snage napale su danas rodilište u Zaporižji, gradu na jugu Ukrajine, pri čemu je ozlijeđeno najmanje šestero ljudi, izvijestio je guverner Ivan Fedorov.
Guverner Fedorov je objavio i snimke s mjesta događaja koje prikazuju oštećenu zgradu s razbijenim prozorima iz koje se uzdiže dim, piše Kyiv Independent.
Među ozlijeđenima su i dvije trudnice koje su u trenutku ruskog napada bile na liječničkom pregledu, naveo je Fedorov. "Napad na rodilište još je jedan dokaz rata koji se vodi protiv života", rekao je guverner.
Rodilišta kao mete napada
Tijekom invazije ruske su snage, uz ostalu civilnu infrastrukturu, više puta gađale rodilišta. U napadu na Vilniansk u Zaporiškoj oblasti 2022. godine ubijen je dječak star dva dana.
The maternity home in Zaporizhzhia after the Russian attack.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 1, 2026
Welcoming a new life into this world should be about joy. Instead, Russia turns this into horror for the women and doctors helping them. https://t.co/n6Rej7Jtcu pic.twitter.com/G7xKtsIlwJ
Najnoviji napad na Zaporižju događa se u vrijeme dok Rusija pojačava svoju ofenzivu u južnoj regiji, redovito izvodeći udare na tom području.
Napad se zbio usred pokušaja pregovora o mirovnom sporazumu između Ukrajine, SAD-a i Rusije. Američki predsjednik Donald Trump objavio je 29. siječnja da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao na tjedan dana obustaviti napade na ukrajinske gradove. Ipak, Moskva je kasnije pojasnila da se to odnosi samo na Kijev i da primirje traje do danas, neposredno prije sljedećeg vala hladnoće.
