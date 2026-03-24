VIDEO / Rusija pokrenula jedan od najgorih dnevnih napada na Ukrajinu

Rusija je u utorak pokrenula jedan od najgorih dnevnih napada na Ukrajinu, s "više od 400 dronova", nakon noći u kojoj je Kijev također pretrpio snažne udare, rekao je za agenciju France presse glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga Jurij Ignat.
Oglas
U Lavovu, velikom gradu na zapadu smještenom više stotina kilometara od bojišnice, ruski dronovi pogodili su povijesni centar upisan na UNESCO-v popis svjetske baštine, rekle su vlasti.
"Već su lansirali više od 400 dronova" između 9 i 16 sati po lokalom vremenu, kazao je Ignat.
„U ovim razmjerima, to je praktički neviđeno. Ne sjećam se da je bilo dnevnih napada s toliko dronova“ u četiri godine ruske invazije, naglasio je, dok je napad u Lavovu još uvijek trajao.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha osudio je napad izveden iranskim dronovima.
„Tijekom dana Rusija terorizira brojne gradove diljem Ukrajine rojevima dronova šehid", kazao je Sibiha na X-u, navodeći među ostalima Lavov i Zaporžije.
March 24, 2026
"Rusija radi upravo ono što iranski režim radi na Bliskom istoku, ali u srcu Europe“, naglasio je, misleći na napade istom vrstom dronova koje je Teheran lansirao kao odmazdu za američko-izraelske napade na Iran od 28. veljače.
Najmanje 13 osoba ozlijeđeno je u napadu na Lavov, rekao je gradonačelnik toga grada koji se nalazi blizu granice s Poljskom, članicom NATO-a i EU-a.
U noći na utorak, Rusija je lansirala 392 drona i 34 projektila, od kojih je 365, odnosno 25 presretnuto tijekom još jedne noći zračnih operacija u Ukrajini, što je rezultiralo s najmanje pet smrtnih slučajeva.
Pregovori između Kijeva i Moskve, uz posredovanje SAD-a, usmjereni na okončanje najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, obustavljeni su izbijanjem rata na Bliskom istoku.
Novi sastanak između kijevskih pregovarača i američkih izaslanika održan je prošli vikend u Sjedinjenim Državama u pokušaju oživljavanja diplomatskog procesa.
🇺🇦 ⚔️ 🇷🇺 FLASH – UKRAINE— MAB Observer (@MABobserver) March 24, 2026
Vidéo impressionnante montrant un drone russe frappant le centre de Lviv.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas