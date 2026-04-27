SOUTHCOM/X

Tri muškarca na brodu "uključenom u operacije trgovine drogom" ubijena su u američkom zračnom napadu u nedjelju u istočnom Pacifiku, objavila je vojska, čime je broj poginulih u ovoj kontroverznoj kampanji protiv droge porastao na 185.

Brodom su "upravljale određene terorističke organizacije", izjavilo je američko vojno zapovjedništvo za Latinsku Ameriku i Karibe (Southcom) na X-u.

"Obavještajne službe potvrdile su da je brod putovao rutama poznatim po trgovini drogom", dodali su, ponavljajući terminologiju koja se koristi za opisivanje desetaka smrtonosnih operacija od početka kampanje prošlog rujna.

On April 26, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/br2znnUM1x — U.S. Southern Command (@Southcom) April 27, 2026

Američki vojni dužnosnici preuzeli su odgovornost za najmanje osam takvih napada u travnju, čime je ukupan broj ubijenih u tim operacijama porastao na najmanje 185, prema podacima agencije AFP.

Trumpova administracija nikada nije pružila čvrste dokaze koji bi potkrijepili tvrdnju da su ciljani brodovi zapravo bili uključeni u trgovinu drogom, ističe agencija.

Stručnjaci i dužnosnici UN-a osudili su ubojstva kao izvansudska.