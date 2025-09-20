SAD pogodio brod koji je navodno prevozio drogu

Treći napad na brod koji navodno prevozi drogu dogodio se u vrijeme velikog okupljanja američkih vojnih snaga u južnom dijelu Kariba, navodi Reuters. Pet zrakoplova F-35 sletjelo je tako u subotu u Portoriko nakon što je Trumpov kabinet izdao naredbu da se 10 tih borbenih aviona pridruži vojnim snagama koje se okupljaju u toj regiji.