Bruxelles reže novac za poljoprivredu, Hrvatska ostaje bez 1,3 milijarde eura?

Na selu se strahuje da bi rezanje europskog novca teško pogodilo stočare i ratarske proizvođače. To potvrđuje i obitelj Trgovac iz Donje Petričke, koja ima 45 muznih krava: "Što ne ide direktno kroz krave na usta, ide u strojeve i objekte. Mislim da će biti velikih problema u poljoprivredi. Ionako je mljekarstvo na koljenima i sad će biti jako teško", kažu Marko i Josip Trgovac.