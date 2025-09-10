SDP-ov eurozastupnik Vešligaj
Europski parlament odbacuje plan Komisije: "Poljoprivreda je sve češće kolateralna žrtva"
Eurozastupnici su se u srijedu ponovno usprotivili prijedlogu Europske komisije o objedinjavanju sredstava zajedničke poljoprivredne i kohezijske politike u jedinstvene nacionalne fondove i mogućem smanjenju izdvajanja za poljoprivredu, objavio je ured SDP-ovog eurozastupnika Marka Vešligaja.
Europski parlament u srijedu je izglasao svoj stav o prijedlogu Europske komisije za novu Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) u idućem višegodišnjem proračunskom razdoblju EU-a, podsjećajući na njezinu ključnu ulogu u osiguravanju održive, sigurne i kvalitetne opskrbe hranom te jačanju ruralnih područja diljem Europske unije.
Europski parlament se u mnogočemu ne slaže s Europskom komisijom
U prvom redu, izričito je protiv prijedloga Komisije o spajanju sredstava ZPP-a u jedinstveni nacionalni fond, smatrajući da se tako ne bi očuvao zajednički karakter politike i jednaki uvjeti za sve poljoprivrednike u državama članicama.
Zadržavanje posebnog proračuna Zajedničke poljoprivredne politike, očuvanje drugog stupa za ruralni razvoj, nastavak izravnih plaćanja u poljoprivredi, povećanje ulaganja u lokalne akcijske grupe te zaštitne mjere u trgovinskim sporazumima za nejednake standarde - ključne su poruke Parlamenta Komisiji, stoji u priopćenju ureda zastupnika.
Zajednička poljoprivredna politika kamen je temeljac
ZPP je, kako navodi Parlament, kamen temeljac europskog konsenzusa o razvoju i važniji nego ikad u svjetlu aktualnih izazova, koji podupire oko 9,1 milijun poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji. Čak 77 % građana EU-a smatra da ZPP ispunjava svoju ulogu u osiguravanju stabilne i pristupačne opskrbe hranom za 450 milijuna potrošača, stoga slabljene te politike za Europski parlament nije opcija.
“Ovo je naša velika pobjeda. Upozoravao sam kako je prijedlog Europske komisije jako loš za poljoprivredu i poljoprivrednike. Danas je to Europski parlament potvrdio. Ponosan sam što su usvojeni i neki moji prijedlozi kroz preko 60-ak amandmana koje sam predao, poput uvođenja mehanizma ruralnog testiranja u svim politikama što znači da će se za sve odluke morati provjeriti utjecaj na ruralne zajednice te lako dostupnih fondova za brzu reakciju i pomoć u slučaju prirodnih katastrofa.” izjavio je jedini hrvatski član Odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta Marko Vešligaj, navodi se u priopćenju.
Izravna plaćanja ključna su za gospodarsku održivost poljoprivrede
Parlament se u usvojenom izvješću, protivi i ukidanju drugog stupa ZPP-a, smatrajući kako prvi stup pruža stabilnost kroz izravna plaćanja, a drugi osigurava neophodnu potporu ruralnom razvoju. Stav Parlamenta je da su izravna plaćanja ključna za gospodarsku održivost poljoprivrede. Zato ih je potrebno zadržati, kao i smanjiti administrativna opterećenja te osigurati pravedan dohodak za poljoprivrednike i radnike. Također, poziva Komisiju da usvoji mehanizme koji će spriječiti da poljoprivrednici za svoje proizvode dobivaju cijene niže od troškova proizvodnje.
Posebno se ističe potreba za povećanjem ulaganja u program LEADER i jačanjem lokalnog razvoja, lokalnih akcijskih grupa, koje su i u Hrvatskoj ključni pokretači projekata za dobrobit zajednice u ruralnim sredinama.
Uvoz hrane iz trećih zemalja mora ispunjavati iste standarde
U izvješću Parlamenta istaknuta je nužnost pravedne tržišne konkurencije. Parlament traži da uvoz hrane iz trećih zemalja mora ispunjavati iste standarde sigurnosti, okoliša i dobrobiti životinja kao i proizvodnja u EU-u, kako bi se spriječila nelojalna konkurencija i zaštitila sigurnost potrošača.
“Ovo nam je osobito važno jer je poljoprivreda sve češće kolateralna žrtva u globalnom trgovinskom ratu koji bukti. Od Mercosur sporazuma, preko novih carina iz Kine do sporazuma sa SAD-om, europski poljoprivrednici ističu velike probleme te strahuju da će jeftiniji proizvodi, lošije kvalitete preplaviti europsko tržište, dok se istovremeno sužava prostor za izvoz."
"Posljednji udar iz Kine je velika opasnost za naš sektor svinjogojstva i carine koje su najavljene će dovesti do toga da će se gomilati viškovi svinjetine i svinjskih prerađevina, a to će dovesti do pada cijena i daljnjih problema u sektoru. Komisija se posljednje vrijeme upušta u trgovinske pregovore i dogovore, a da prije toga nije zaštitila naše poljoprivrednike. Današnjim glasom smo jasno poručili da želimo konkretne zaštitne mehanizme. Cilj mora biti održiva europska poljoprivredna proizvodnja!", naglasio je zastupnik u Europskom parlamentu Marko Vešligaj, stoji u priopćenju zastupnikovog ureda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare