“Ovo je naša velika pobjeda. Upozoravao sam kako je prijedlog Europske komisije jako loš za poljoprivredu i poljoprivrednike. Danas je to Europski parlament potvrdio. Ponosan sam što su usvojeni i neki moji prijedlozi kroz preko 60-ak amandmana koje sam predao, poput uvođenja mehanizma ruralnog testiranja u svim politikama što znači da će se za sve odluke morati provjeriti utjecaj na ruralne zajednice te lako dostupnih fondova za brzu reakciju i pomoć u slučaju prirodnih katastrofa.” izjavio je jedini hrvatski član Odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta Marko Vešligaj, navodi se u priopćenju.