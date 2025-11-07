Zaharova: Postoji li samo jedan predsjednik Vučić? Kao da intervjue daju potpuno različiti ljudi

Službena glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova, Marija Zaharova, izjavila je da je Moskva više puta dobila jamstva od srpskog državnog vrha da je izvoz streljiva pod strogom kontrolom i da oružje proizvedeno u Srbiji neće biti isporučivano Ukrajini.
"Moskva je više puta dobila jamstva od srpskog vodstva da je izvoz streljiva srpske proizvodnje pod strogim nadzorom i da ta roba neće biti isporučena Ukrajini, kako bi se spriječilo da je Kijev koristi protiv naših vojnika", rekla je Zaharova na redovitom brifingu, komentirajući izjave predsjednika Aleksandra Vučića u intervjuu za njemački časopis, u kojem je govorio o spremnosti Srbije da prodaje streljivo Europskoj uniji.
Govoreći o proturječnim javnim nastupima srpskog predsjednika, Zaharova je dodala:
Jamstva iz Beograda
"Znate, kad čitam sve te intervjue predsjednika Srbije, pitam se - postoji li tamo doista samo jedan predsjednik Vučić, jer se stječe dojam da te intervjue daju potpuno različiti ljudi. Jedne izjave čujemo kada je u Moskvi, a posve druge kada govori iz drugih dijelova svijeta. Govorim samo o onome što je javno dostupno. Možda su mediji nešto pogrešno prenijeli, ali u tom bi slučaju trebalo uslijediti objašnjenje iz predsjednikova ureda za medije", istaknula je Zaharova, prenijele su ruske državne agencije.
Podsjetila je i da je ruska strana na najvišoj razini više puta čula jamstva iz Beograda o poštovanju neutralnosti i nadzoru nad izvozom oružja:
"Iskreno govoreći, više smo puta, i to na najvišoj razini, dobivali izjave srpskog vodstva da se izvoz srpskog streljiva strogo nadzire i da ta roba neće završiti u Ukrajini, kako bi se spriječilo njezino korištenje protiv naših vojnika", naglasila je glasnogovornica ruskog MVP-a.
"Odanost srpskoj braći"
Podsjetila je i na to da su "ruski vojnici više puta pritekli u pomoć bratskom srpskom narodu".
"Odbijam čak i razmotriti ne samo mogućnost, nego i samu pomisao da bi ruski vojnici, koji su povijesno davali svoje srce - u svakom smislu te riječi, bilo žrtvujući život, bilo iskazujući ljubav i odanost srpskoj braći - mogli biti pogođeni ili ubijeni srpskim oružjem, streljivom ili granatama", zaključila je Zaharova, pišu RIA Novosti.
Ranije je ruska Vanjska obavještajna služba (SVR) objavila da je Beograd navodno slao streljivo Kijevu, unatoč proklamiranoj neutralnosti. Nakon toga je Vučić izjavio da će "sve sporne isporuke biti poništene ako se pojave sumnje u dokumentaciju ili krajnjeg korisnika". Dana 23. lipnja poručio je da je Srbija obustavila izvoz streljiva i da će za svaku buduću pošiljku u inozemstvo biti potrebne posebne odluke, prenosi Nova.rs.
