Zaharova: Postoji li samo jedan predsjednik Vučić? Kao da intervjue daju potpuno različiti ljudi

"Znate, kad čitam sve te intervjue predsjednika Srbije, pitam se - postoji li tamo doista samo jedan predsjednik Vučić, jer se stječe dojam da te intervjue daju potpuno različiti ljudi. Jedne izjave čujemo kada je u Moskvi, a posve druge kada govori iz drugih dijelova svijeta. Govorim samo o onome što je javno dostupno. Možda su mediji nešto pogrešno prenijeli, ali u tom bi slučaju trebalo uslijediti objašnjenje iz predsjednikova ureda za medije", istaknula je Zaharova, prenijele su ruske državne agencije.