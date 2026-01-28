Zaokret Trumpova saveznika? "Opasan je i izvan sebe"

Slovački premijer rekao je čelnicima Europske unije na samitu prošlog tjedna da ga je susret s Donaldom Trumpom šokirao zbog psihičkog stanja američkog predsjednika, izjavilo je pet europskih diplomata upoznatih s razgovorom.
Robert Fico, jedan od rijetkih čelnika EU-a koji često podupire Trumpove stavove o slabostima Europe, izrazio je zabrinutost zbog „psihološkog stanja” američkog predsjednika, rekla su dvojica diplomata. Prema njihovim riječima, Fico je Trumpov nastup tijekom njihova susreta licem u lice u Trumpovu imanju Mar-a-Lago na Floridi 17. siječnja opisao kao „opasan”.
Razgovor između Fica i njegovih europskih kolega održan je 22. siječnja u Bruxellesu, na marginama izvanrednog samita EU-a sazvanog radi rasprave o transatlantskim odnosima nakon Trumpovih prijetnji da će preuzeti Grenland. Čelnici su taj skup iskoristili kako bi pokušali smiriti napetosti nakon što je američki predsjednik dan ranije povukao prijetnju uvođenjem carina nekim europskim zemljama zbog tog pitanja.
Slovački premijer svoje je primjedbe iznio tijekom neformalnog razgovora manjeg kruga čelnika i najviših dužnosnika EU-a, a ne tijekom službenih okruglih stolova, rekli su diplomati. Nitko od diplomata koji su razgovarali s POLITICOM nije osobno sudjelovao u tom sastanku, ali su ih pojedini čelnici ubrzo potom zasebno upoznali sa sadržajem razgovora.
Svi diplomati dobili su anonimnost kako bi mogli govoriti o povjerljivim razgovorima između čelnika. Dolaze iz četiri različite vlade država članica EU-a, dok je peti izvor visoki dužnosnik EU-a. Svi su naveli da ne znaju što je točno Trump rekao Ficu, a što je izazvalo njegovu reakciju.
Ficove izjave posebno su značajne jer se smatra jednim od najprotrumpovskijih političara u Europi. Nakon susreta u Mar-a-Lagu na Facebooku je objavio video u kojem se pohvalio pristupom američkom predsjedniku te je izrazio potporu pristupu Washingtona ratu između Rusije i Ukrajine. Prije godinu dana govorio je na Konferenciji konzervativne političke akcije (CPAC), gdje je Amerikancima poručio da „njihov predsjednik čini veliku uslugu Europi”.
Glasnogovornici Roberta Fica nisu odgovorili na višestruke upite za komentar.
Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly izjavila je: „Ovo su potpune lažne vijesti koje šire anonimni europski diplomati u pokušaju da budu relevantni. Sastanak u Mar-a-Lagu bio je pozitivan i produktivan.”
Visoki dužnosnik američke administracije koji je bio prisutan na sastanku Trumpa i Fica, a kojem je odobrena anonimnost, rekao je da se ne sjeća nikakvih neugodnih trenutaka ili neprimjerenih razmjena. Prema njegovim riječima, sastanak, koji je Fico sam zatražio, bio je ugodan i normalan te je uključivao i ponešto ležernije razgovore, što je zabilježio i fotograf Bijele kuće.
Jedan od europskih diplomata rekao je da je Fico djelovao „traumatizirano” nakon susreta s Trumpom. Prema njegovim riječima, Fico je Trumpa opisao kao osobu koja je „izvan sebe”, koristeći formulacije koje mu je prenio čelnik izravno uključen u razgovor.
Duboka kriza
Ficove privatne zabrinutosti u oštrom su kontrastu s javnim prikazom njegova posjeta Mar-a-Lagu, koji je iznio u službenoj objavi na Facebooku.
U tom je videu Fico rekao da je poziv u Trumpovu rezidenciju na Floridi znak „velikog poštovanja i povjerenja” američkog predsjednika. Naveo je da su dvojica čelnika razgovarala o Ukrajini te o zajedničkom stavu da se Europska unija nalazi u „dubokoj krizi”, tijekom onoga što je opisao kao „neformalne i otvorene razgovore”.
Fico, koji je tijekom posjeta SAD-u potpisao sporazum o suradnji u području civilne nuklearne energije, u videu nije spomenuo Trumpove izjave o Grenlandu niti njegovu raniju operaciju protiv venezuelskog predsjednika Nicolása Madura.
Rekao je da su se razgovori usredotočili i na Ukrajinu, ustvrdivši da Washington traži njegovo mišljenje jer Slovačka „nije briselski papagaj”, odnosno ne ponavlja automatski stavove institucija EU-a.
I bez Ficovih izjava, europski čelnici i visoki dužnosnici sve su zabrinutiji zbog „nepredvidivosti” američkog predsjednika, rekao je šesti diplomat EU-a, koji nije bio izravno upoznat s prošlotjednim razgovorom.
Zabrinutost zbog zdravstvenog stanja američkog predsjednika „sve češće postaje tema razgovora na svim razinama”, rekao je jedan dužnosnik EU-a uključen u političke rasprave u Bruxellesu i među europskim prijestolnicama.
Trump (79) u više je navrata odlučno odbacio tvrdnje da boluje od bilo kakvog stanja koje bi utjecalo na njegove kognitivne sposobnosti, rekavši ovoga tjedna za New York Magazine da nema Alzheimerovu bolest.
"Neću to učiniti, u redu?"
Otkako se Trump prije godinu dana vratio na vlast, europske vlade pokušavaju pronaći način kako se nositi s njegovim stavovima o nizu pitanja — od ruske invazije na Ukrajinu, preko očite potpore krajnje desnim političarima, do prepreka slobodnoj trgovini i uloge SAD-a u europskoj sigurnosti.
Ranije ovog mjeseca Trump je zaprijetio novim carinama za osam europskih zemalja, uključujući Francusku, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo, tvrdeći da mu blokiraju pokušaje preuzimanja Grenlanda, poluautonomnog teritorija koji pripada Danskoj, članici EU-a i NATO-a. Nije isključio ni mogućnost zauzimanja otoka silom.
U govoru u Davosu prošle srijede američki predsjednik zatražio je „hitne pregovore” o Grenlandu, ali je isključio uporabu vojne sile.
„Vjerojatno nećemo ništa dobiti osim ako ne odlučim upotrijebiti pretjeranu snagu i silu, pri čemu bismo, iskreno, bili nezaustavljivi. Ali neću to učiniti, u redu?”, rekao je Trump.
Nakon govora izjavio je da je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom postigao okvirni dogovor o Grenlandu te je povukao prijetnju, iako detalji tog navodnog sporazuma još nisu objavljeni.
Na prošlotjednom samitu francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz, dvojica najutjecajnijih čelnika EU-a, upozorili su kolege da Unija, unatoč tom dogovoru, mora postati manje ovisna o SAD-u kada je riječ o sigurnosti.
Nakon sastanka predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je da su čelnici naučili lekciju kako je suprotstavljanje Trumpu na „čvrst”, ali „neeskalirajući” način učinkovita strategija koju treba nastaviti primjenjivati.
