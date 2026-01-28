Zaokret Trumpova saveznika? "Opasan je i izvan sebe"

Visoki dužnosnik američke administracije koji je bio prisutan na sastanku Trumpa i Fica, a kojem je odobrena anonimnost, rekao je da se ne sjeća nikakvih neugodnih trenutaka ili neprimjerenih razmjena. Prema njegovim riječima, sastanak, koji je Fico sam zatražio, bio je ugodan i normalan te je uključivao i ponešto ležernije razgovore, što je zabilježio i fotograf Bijele kuće.