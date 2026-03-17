I dalje nema Modžtabe: Približava se važan datum, hoće li se ukazati i obratiti Irancima?

Rat s Iranom ulazi u treći tjedan dok neizvjesnost oko stanja i boravišta Modžtabe Hameneija, rastuće napetosti zbog mogućih nemira tijekom Noruza i Čaharšanbe Surija te potresi na tržištu nafte produbljuju krizu.
Rat s Iranom ulazi u treći tjedan bez jasnog kraja na vidiku, dok se vojni udari isprepliću s rastućom neizvjesnošću oko vodstva u Teheranu i nadolazećim kulturnim proslavama koje bi mogle potaknuti nemire, piše Euronews.
Kontradiktorna izvješća i dalje kruže o stanju Modžtabe Hameneija, koji je imenovan vrhovnim vođom nakon što je njegov otac, ajatolah Ali Hamenei, ubijen u početnim američko-izraelskim napadima 28. veljače.
Neki izvori tvrde da bi njegove ozljede mogle spriječiti snimanje tradicionalne poruke za Noruz koju svake godine upućuje iranski vrhovni vođa. Neprovjerene glasine sugeriraju da je možda prebačen u Moskvu na liječenje.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je čuo kako Mojtaba Hamnei „nije živ“, iako nije ponudio dokaze. Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je u četvrtak da je novi vrhovni vođa ranjen i „vjerojatno unakažen“.
Pitanje odsutnosti novog ajatolaha dok je njegova zemlja u ratu sada dolazi do kritičnog roka.
Ako se prvog dana perzijske Nove godine — koji pada u petak — ne pojavi poruka iranskog vrhovnog vođe za Noruz, to bi signaliziralo značajne promjene unutar strukture moći u Teheranu.
PROČITAJTE JOŠ
