Zašto je smrt iranskog ajatolaha udarila Putina "tamo gdje najviše boli"

U svibnju 2012., nedugo nakon Gadafijeva svrgavanja, Putin se vratio na mjesto predsjednika nakon mandata premijera. Činilo se da je preuzeo dužnost s misijom raskida sa Zapadom i suzbijanja domaćeg neslaganja, koje je optužio da pokušava surađivati s ruskim neprijateljima radi promjene režima.