Zelenski i europski čelnici razgovarat će s Trumpom

Nekoliko visokih europskih dužnosnika reklo je Reutersu da vide rizik od postizanja sporazuma koji je nepovoljan za Europu i sigurnost Ukrajine. Rekli su da bi europsko jedinstvo bilo ključno ako se to dogodi. Izvor upoznat s unutarnjim raspravama u SAD-u rekao je da se ne može isključiti da će Trump tražiti sporazum izravno s Putinom bez uključivanja Ukrajine ili Europe. No, izvor je izrazio sumnju u to, rekavši da bi to moglo uzrokovati probleme s Kijevom i EU-om.