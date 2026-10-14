Amerika i Europa pripremaju veliki mirovni sporazum: Evo što bi dobili Putin i Zelenski

Logika ove složene mirovne inicijative temelji se na načelu: Kad god naiđete na problem koji ne možete riješiti, proširite ga. Američki pregovarači pokušavaju oblikovati paket koji bi odgovorio na poslijeratne potrebe Ukrajine i Rusije, zaustavio krvoproliće i omogućio objema zemljama da iz rata izađu u boljem položaju. To bi trebao biti poticaj za teritorijalni kompromis koji se nijednoj strani neće svidjeti.