Zelenski: Rusija čini sve kako se Putin sa mnom ne bi sastao

U razgovoru za NBC-jevu emisiju „Meet the Press with Kristen Welker“, Lavrov je rekao da je Putin jasno dao do znanja da je spreman sastati se sa Zelenskim i razgovarati o mogućem sporazumu o okončanju rata u Ukrajini, ali pod uvjetom da postoji odgovarajući dnevni red za takav sastanak. A to, kako je rekao, zasad nedostaje.