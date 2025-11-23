VIDEO / Žestoki napad Ukrajine na rusku termoelektranu: Izbio požar

Ukrajina je u nedjelju dronovima napala veliku termoelektranu u moskovskoj regiji, izazvavši požar i prisilivši na uključivanje rezervnog napajanja, rekao je guverner moskovske regije Andrej Vorobjov.
Ukrajinski dronovi pogodili su u nedjelju elektranu Šatura, oko 120 km istočno od Kremlja, rekao je Vorobjov.
Neprovjerena video snimka na Telegramu pokazuje nekoliko prasaka, a zatim i nekoliko plamenih kugli koje se uzdižu u noćno nebo.
"Neke od dronova uništile su snage protuzračne obrane. Nekoliko ih je palo na područje elektrane. U objektu je izbio požar. Sada je lokaliziran", rekao je Vorobjov.
[RUSSIA - UKRAINE]— Eye Think (@EyeThink_) November 23, 2025
Five drones hit the Shatura power plant near Moscow, setting oil-filled transformers ablaze. Locals reported several blasts and airports were shut again as the raid continued. Shatura, a 1500 MW thermal site, is one of the region’s oldest power and heating… pic.twitter.com/w2mmhiJfCy
Tri transformatora u elektrani zapalila su se, prenio je list Kommersant pozivajući se na ministarstvo za hitne slučajeve.
Vorobjov je rekao da je uključeno rezervno napajanje.
Rusija, koja posljednjih mjeseci cilja ukrajinsku energetsku infrastrukturu, oslanja se na ogromne toplane iz sovjetskog doba za opskrbu kućanstava.
