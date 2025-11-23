Oglas

u moskovskoj regiji

VIDEO / Žestoki napad Ukrajine na rusku termoelektranu: Izbio požar

author
Hina
|
23. stu. 2025. 11:51
Shatura Power
SOCIAL MEDIA/via REUTERS

Ukrajina je u nedjelju dronovima napala veliku termoelektranu u moskovskoj regiji, izazvavši požar i prisilivši na uključivanje rezervnog napajanja, rekao je guverner moskovske regije Andrej Vorobjov.

Oglas

Ukrajinski dronovi pogodili su u nedjelju elektranu Šatura, oko 120 km istočno od Kremlja, rekao je Vorobjov.

Neprovjerena video snimka na Telegramu pokazuje nekoliko prasaka, a zatim i nekoliko plamenih kugli koje se uzdižu u noćno nebo.

"Neke od dronova uništile su snage protuzračne obrane. Nekoliko ih je palo na područje elektrane. U objektu je izbio požar. Sada je lokaliziran", rekao je Vorobjov.

Tri transformatora u elektrani zapalila su se, prenio je list Kommersant pozivajući se na ministarstvo za hitne slučajeve.

Vorobjov je rekao da je uključeno rezervno napajanje.

Rusija, koja posljednjih mjeseci cilja ukrajinsku energetsku infrastrukturu, oslanja se na ogromne toplane iz sovjetskog doba za opskrbu kućanstava.

Teme
Rusija Ukrajina rat u Ukrajini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ