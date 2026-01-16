UŽIVO IZ NUUKA
CNN-ov Nic Robertson za N1 s Grenlanda: Većina stanovnika ovdje sretna je zbog NATO-ove prisutnosti
N1 Info
|
16. sij. 2026. 14:44
|
0komentara
CNN-ov Nic Robertson javio se iz Nuuka u N1 studio uživo, gdje je s našim Hrvojem Krešićem razgovarao o trenutnoj situaciji na Grenlandu.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 53 min.
Najnovije
Oglas
Oglas