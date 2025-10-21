Oglas

analiza iz kijeva

Kamenjecki: Tri točke promjene Trumpove politike prema Ukrajini

author
N1 Hrvatska
|
21. lis. 2025. 11:52

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Maksim Kamenjecki, s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. Razgovarali su o najnovijim nagađanjima prema kojima bi se sastanak Putina i Trumpa mogao otkazati te promjeni američkog pristupa prema ratu u Ukrajini.

Oglas

Teme
N1TV VIDEO maksim kamenjecki novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ