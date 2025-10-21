analiza iz kijeva
Kamenjecki: Tri točke promjene Trumpove politike prema Ukrajini
N1 Hrvatska
|
21. lis. 2025. 11:52
| Novi dan
|
0komentara
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Maksim Kamenjecki, s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. Razgovarali su o najnovijim nagađanjima prema kojima bi se sastanak Putina i Trumpa mogao otkazati te promjeni američkog pristupa prema ratu u Ukrajini.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 3h
Najnovije
Oglas
Oglas