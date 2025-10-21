Kamenjecki: Tri točke promjene Trumpove politike prema Ukrajini

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Maksim Kamenjecki, s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. Razgovarali su o najnovijim nagađanjima prema kojima bi se sastanak Putina i Trumpa mogao otkazati te promjeni američkog pristupa prema ratu u Ukrajini.

