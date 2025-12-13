139 država za rezoluciju o Izraelu, Hrvatska suzdržana. Oglasili se iz Vlade

Opća skupština UN-a jučer je glasovanjem sa 139 glasova za, 12 glasova protiv i 19 suzdržanih, usvojila Rezoluciju kojom se pozdravlja savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o obvezama Izraela u vezi s prisutnošću i aktivnostima Ujedinjenih naroda, drugih međunarodnih organizacija i trećih država na i u vezi s okupiranim palestinskim teritorijem.
Rezolucijom se zahtijeva da Izrael ispuni sve svoje pravne obveze prema međunarodnom pravu, uključujući i one koje je propisao Sud. To uključuje njezine obveze kao okupacijske sile i kao članice Ujedinjenih naroda, uključujući opću obvezu upravljanja teritorijem u korist lokalnog stanovništva i obvezu suradnje u dobroj vjeri s UN-om.
Vlada: "Savjetodavna mišljenja ne treba koristiti u političkom nadmetanju"
Sada su dobili odgovor i iz Vlade RH:
"Prvo, Hrvatska je glasala suzdržano i prilikom usvajanja prošlogodišnje rezolucije kojom se uopće tražilo ovo savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda (ICJ), a koje rezolucija tematizira. Smatrali smo kako savjetodavna mišljenja ne treba koristiti u političkom nadmetanju, nego u rješavanju problema. U tom kontekstu, ostali smo principijelni.
✅ Adopted#UNGA resolution on the @CIJ_ICJ advisory opinion on Israel's obligations in relation to the presence & activities of the #UN & other int’l organizations in & in relation to the #OPT— UN Media Liaison (MALU) (@UNMediaLiaison) December 12, 2025
FULL TEXT🔗 https://t.co/ZVzH6Xu4tV
139 in favour-12 against-19 abstentions ⤵️ pic.twitter.com/BEBgtacIkf
Drugo, u krhkom procesu smirivanja situacije na Bliskom istoku, napore ka konačnoj uspostavi mira općenito treba podupirati, a ne učvršćivati podjele. U međuvremenu smo imali pozitivne korake prema uspostavi mira. Iako rezolucija pohvaljuje medijacijske napore ka miru koje poduzimaju SAD, Katar, Egipat i Turska, rezolucija u ovom obliku tim naporima ne pomaže. Smjer rezolucije i isticanje određenih elemenata savjetodavnog mišljenja ICJ-a stavlja glavne medijatore jedne protiv drugih prilikom glasanja i učvršćuje pozicije suprotstavljenih strana. Na ovaj način, tekst rezolucije nažalost ne funkcionira usklađeno s posredničkim mirovnim procesom.
Treće, rezolucija ne spominje Hamas, niti nudi rješenja ili viziju za dogovor palestinskih frakcija o održivoj palestinskoj državi. U tom cjelokupnom kontekstu, Hrvatska je (i ovaj put) odlučila biti suzdržana", rekli su za Net.hriz Vlade.
Dodajmo da od europskih zemalja, osim Hrvatske suzdržane su bile i Bugarska, Češka, Slovačka, Albanija, Sjeverna Makedonija, Gruzija, Srbija i Ukrajina, dok je Mađarska bila protiv.
