33-godišnjak maloljetnice navodio na krađe po benzinskim postajama

Zagrebačka policija osumnjičila je 33-godišnjaka za šest kaznenih djela povrede djetetovih prava na štetu dviju maloljetnih članica obitelji koje je navodio na krađu, te za pet slučajeva krađe na štetu četiri trgovačka društva.
Terete ga da je u srpnju 2025., neovisno o dobu dana, u tri navrata automobilom dolazio do dviju benzinskih postaja na Slavonskoj aveniji na Peščenici.
U vozilu su se nalazile dvije maloljetne članice obitelji koje je naveo na krađu, utvrdila je policija.
Osumnjičeni je izlazio iz vozila, otvarao prtljažnik te zajedno s maloljetnicama otuđivao razne artikle, nakon čega bi se udaljili automobilom.
Time je maloljetnice, osim na počinjenje kaznenog djela, naveo na ponašanje štetno za njihov razvoj te grubo povrijedio njihova prava.
Sumnja se i da je 21. srpnja oko podneva automobilom zagrebačkih oznaka, u kojem se nalazila još jedna zasad nepoznata osoba, došao do benzinske postaje na području Sesveta, gdje su s prodajnih polica otuđili više artikala, stavili ih u vozilo te bez plaćanja napustili mjesto događaja.
Utvrđeno je također da je osumnjičeni 19. veljače u popodnevnim satima u trgovini u Sesvetama s polica otuđio razne artikle s kojima je bez plaćanja napustio prodajni prostor.
Materijalna šteta počinjena tim kaznenim djelima procjenjuje se na oko 2500 eura.
Nakon kriminalističkog istraživanja, predan je pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće podneseno je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
