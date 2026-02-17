Osumnjičen za 13 provala i krađa u dubrovačkim kućama, trgovinama i zgradama

"Među opisanim događajima je i onaj od 4. veljače kada je osumnjičeni 28-godišnjak s kapuljačom na glavi, u večernjim satima ušao u obiteljsku kuću u kojoj su se nalazili supružnici starije životne dobi. Nakon što su ga zatekli u hodniku kuće, osumnjičen je pobjegao, a naknadno je utvrđeno kako je iz kuće otuđio novčanik s novcem, osobnim i bankovnim dokumentima, dva ručna sata te ključeve kuće", navode iz policije.