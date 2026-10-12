AI u medicini: Pedeset godina prije nego smo ga primijetili

U farmaceutskom dijelu razgovor se vraća na ono što se ne da preskočiti. Koliko se razvoj lijeka uopće može ubrzati, a gdje nema kratica bez obzira na tehnologiju? Kako se u industriji u kojoj svaka tableta mora biti ista kao prethodna validira alat koji se mijenja sam od sebe? I što se događa s čovjekom koji odluku potvrđuje — ostaje li stvarna provjera ili s vremenom postaje samo potpis?