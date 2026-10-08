"Promatraju vas. Bilježe apsolutno svaku riječ": Zaposlenici pod stalnim nadzorom AI-ja

"To je drukčije od situacije u kojoj netko povremeno preslušava vaše razgovore kako bi provjerio poštujete li pravila. Ovdje se nadzire apsolutno svaka riječ koju izgovorite, svaki put kada nešto kažete. Sve to djeluje doista distopijski. To je tek početak nečega mnogo većeg", rekao je.