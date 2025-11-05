Analiza otkrila velike razlike u zastupljenosti žena u saborskim odborima

Odbori s izrazitom neravnomjernom zastupljenošću žena i muškaraca, odnosno s malo žena su odbori za obranu (žena je pet posto), za Ustav i poslovnik (11 posto), za pomorstvo (17 posto), za zaštitu okoliša (19 posto), za ratne veterane (20 posto) te za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost (23 poto).