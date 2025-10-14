Ravnopravnost spolova u saboru
HDZ i desna oporba protiv kvota, ljevica: Žene neće biti ukras na listi
Vladajući i desna oporba u utorak su odbili prijedlog dviju zastupnica ljevice da se izborna lista koja nema barem 40 posto žena smatra nevažećom, kao i uvođenje zip sustava na listama za koji lijeva oporba kaže da osigurava da "žene budu izabrane, a ne ukras na listi".
Govoreći o izmjenama Zakona o ravnopravnosti spolova koje su predložile Anka Mrak-Taritaš (Glas) i Dalija Orešković (DOSIP), Danijela Blažanović (Klub HDZ-a) rekla je da ne želi da u budućnosti žene budu dio kvote. "Ne želim biti cik-cak kandidat. Nego da smo one kojem smo marljivim radom pridonijele tome da budemo tu gdje jesmo", dodala je.
Prema prijedlogu Mrak-Taritaš i Orešković, izborna lista koja nema barem 40 posto žena bila bi nevažeća te bi se uveo takozvani zip sustava prema kojem bi svaka druga osoba na listi bila suprotnog spola.
Blažanović pak smatra da neravnopravnost spolova u politici ne proizlazi prvenstveno iz izbornog sustava nego iz šire društvene i političke kulture. Drži i da - ako se uvede obaveza stroge izmjene po spolu - postoji rizik da građani počnu percipirati svoje kandidate ne prema sposobnosti nego prema kvoti. Rješenje ne vidi u administrativnoj prisili već u sustavnoj edukaciji, poticanju sudjelovanja te stvaranju jednakih uvjeta u strankama.
"Ravnopravnost spolova treba se temeljiti na jednakim mogućnostima za uspjeh a ne unaprijed zadanim pravilima rasporeda", poručila je.
"Ta tema neće ništa promijeniti"
Kritičan je prema kvotama i zip modelu bio i Josip Jurčević (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) koji drži da ta tema neće ništa promijeniti u političkom i društvenom životu "jer Hrvatski sabor o ničemu ne odlučuje" pa prvenstveno treba riješiti temeljno parlamentarno i demokratsko pitanje kako bi Sabor bio glavno tijelo i svaki zastupnik odgovoran osobno, a ne stranački.
Predložene izmjene zakona podržali su klubovi SDP-a, Možemo! te IDS-a, PGS-a, Unija Kvarnera i ISU-PIP-a.
"Poštivanje zakonske kvote od 40 posto žena je nužan preduvjet za izbor žena. No, neophodno je dosljedno korištenje zip sustava", istaknula je Sandra Krpan (Klub SDP-a). Istaknula je da žene i dalje nisu ravnopravno zastupljene u političkom životu jer postoje duboko ukorijenjene prepreke i predrasude pa do stereotipa i "nevidljivih barijera".
Krpan (SDP): Žene sa na listama stavlja na mjesta s malom šansom za ulazak u parlament
Poručila je da zip sustav osigurava da žene "ne budu samo ukras na listi već da imaju jednaku priliku da budu izabrane" te upozorila da se žene stavlja niže na listama i na mjesta s malom šansom za ulazak u parlament.
"Zip sustav osigurava ravnotežu moći i jednakost prilika. Ne radi se o privilegiranju žena, nego ispravljanju nepravde", poručila je. Navela je i da istraživanja pokazuju da države koje imaju veći broj žena na pozicijama moći često imaju manju korupciju jer te zemlje, zahvaljujući ženama, više ulažu u socijalne i zdravstvene programe.
Rada Borić (Klub Možemo!) rekla je kako je naivno vjerovati da bi HDZ-ova većina - kada ne poštuje potrebne kvote - pristala na zip sustav na listama i odrekla se balansiranja na račun uravnoteženih listi. Upozorila je da je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na zadnjim parlamentarnim izborima potpisao izborne liste kojima je "svjesno prekršio odredbu zakona o broju kandidata/kandidatkinja podzastupljenog spola", a to su u slučaju HDZ-a to su uvijek žene.
Naglasila je i da je HDZ na prošlim parlamentarnim izborima bio rekorder u neispunjavanju ženske kvote jer u 9 od 11 izbornih jedinica nije ispunio uvjet da na listi mora biti 40 posto žena. Pri tome niti jedna žena nije nosila niti jednu od 11. izbornih lista.
Paus: "Zip model treba primijeniti na razini europarlamentarnih izbora"
Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, Unija Kvarnera i ISU-PIP-a) rekao je da zip model treba primijeniti na razini euro parlamentarnih izbora, parlamentarnih te izbora za županijske skupštine jer je, smatra, tu puno lakše osigurati stvarnu zastupljenost žena. To bi, poručio je, dalo i pozitivni poticaj da se uravnoteže liste po spolnoj i rodnoj zastupljenosti na razini općina.
U ime predlagatelja Anka Mrak-Taritaš naglasila je da su se za izmjene zakona odlučile jer ne mogu razumjeti da stranke, posebice HDZ, na liste za županijske ili parlamentarne izbore "svjesno i namjerno imaju manji broj žena i unaprijed daju uplatnicu za kaznu koju će za to platiti". Istaknula je da te izmjene nisu svjetonazorske nego žele napraviti demokratski iskorak u društvu te da parlamenti od lokalne razine pa do Hrvatskog sabora budu odraz stvarnog stanja u društvu.
