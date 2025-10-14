HDZ i desna oporba protiv kvota, ljevica: Žene neće biti ukras na listi

U ime predlagatelja Anka Mrak-Taritaš naglasila je da su se za izmjene zakona odlučile jer ne mogu razumjeti da stranke, posebice HDZ, na liste za županijske ili parlamentarne izbore "svjesno i namjerno imaju manji broj žena i unaprijed daju uplatnicu za kaznu koju će za to platiti". Istaknula je da te izmjene nisu svjetonazorske nego žele napraviti demokratski iskorak u društvu te da parlamenti od lokalne razine pa do Hrvatskog sabora budu odraz stvarnog stanja u društvu.