Anušić otkrio koliko mladića ne prođe liječnički pregled za vojsku te koji je najčešći razlog

Ministar obrane i potpredsjednik Vlade u razgovoru s našim Hrvojem Krešićem otkrio je, među ostalim, i koliko mladića te zašto ne prolazi liječničke preglede za temeljno vojno osposobljavanje.
"Liječnički pregledi su započeli, 1200 poziva je otišlo, vrlo brzo ide nastavak pozivanja kako je najavljivano. 20 tisuća je godišnji potencijal mladića koji su kandidati za temeljno vojno osposobljavanje. Odaziv je i više nego odličan. Centri za liječničke preglede u nekim gradovima imaju odaziv od 100 posto, svaki pozvani se odazvao, prosjek je 95 posto. Odaziv na liječnički pregled ne uključuje priziv savjesti. Moraju se javiti na liječnički pregled. Oni koji se nisu javili, vidjet ćemo jesu li dobili poziv, jesu li spriječeni, ali obavezno se moraju javiti."
Dio mladića ne zadovoljava kriterije
Anušić navodi da jedan dio mladića ne zadovoljava kriterije koji su preduvjeti za temeljno vojno osposobljavanje: "To ne odskače od prosječnih brojki koje su bile i prije. To je otprilike pet do 10 posto."
"Rano je analizirati opće zdravstveno stanje, ali to su mladi ljudi u naponu snage, puni života i nema razloga da budu problematični u smislu zdravstvenog pregleda. Generalno možemo biti zadovoljni", dodao je.
Pretilost jedan od čestih problema
Ministar navodi da je jedan od čestih problema pretilost: "Ovo što činimo i radimo, liječnički pregled je vrsta edukacije mladog čovjeka i to je dobra stvar. Dva mjeseca temeljnog vojnog osposobljavanje gdje će svakodnevno imati fizičke aktivnosti će ga približiti zdravijim navikama. Puno njih se zaljubilo u sport kada je sport probalo. Cijeli proces će biti pozitivan pomak za mlade ljude.", kazao je ministar za N1.
