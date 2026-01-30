Anušić otkrio koliko mladića ne prođe liječnički pregled za vojsku te koji je najčešći razlog

"Liječnički pregledi su započeli, 1200 poziva je otišlo, vrlo brzo ide nastavak pozivanja kako je najavljivano. 20 tisuća je godišnji potencijal mladića koji su kandidati za temeljno vojno osposobljavanje. Odaziv je i više nego odličan. Centri za liječničke preglede u nekim gradovima imaju odaziv od 100 posto, svaki pozvani se odazvao, prosjek je 95 posto. Odaziv na liječnički pregled ne uključuje priziv savjesti. Moraju se javiti na liječnički pregled. Oni koji se nisu javili, vidjet ćemo jesu li dobili poziv, jesu li spriječeni, ali obavezno se moraju javiti."